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Украинский фильм о войне был номинирован на Оскар

24 января 2025 10:58
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Украинский фильм "Фарфоровая война" номинирован на "Оскар"
Кадр из фильма "Фарфоровая война". Фото: IMDb
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Документальный фильм "Красочная война" режиссеров Брендана Беллома и Славы Леонтьева был номинирован на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Он рассказывает о художниках, которые взяли в руки оружие.

Об этом говорится на официальном сайте кинопремии.

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Лента рассказывает о жизни художников-керамистов в Харькове в начале войны. После того, как россияне начали продвигаться по украинским территориям, Слава Леонтьев (который также является режиссером ленты), Аня Стасенко и Андрей Стефанов несмотря на опасность решили остаться в Харькове и впервые в жизни взять в руки оружие.

"Среди хаоса и разрушений жестокого российского вторжения в Украину трое художников отчаянно находят вдохновение и красоту, защищая свою культуру и свою страну", — пишут о ленте актеры.

Кроме "Фарфоровой войны" на  Оскар в  номинации Лучший документальный полнометражный фильм претендуют еще 4 ленты:

  • Дневники черного ящика / Black Box Diaries
  • Нет другой земли / No Other Land
  • Саундтрек к государственному перевороту / Soundtrack to a Coup d’Etat
  • Сахарный тростник / Sugarcane

Напомним, мы рассказывали, кто в этом году стал номинантами на кинопремию "Оскар". Также оскароносный кинорежиссер Кристофер Нолан получил почетное звание рыцаря.

Оскар кино украинские звезды режиссер скульптура

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11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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