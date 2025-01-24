Украинский фильм "Фарфоровая война" номинирован на "Оскар"

Кадр из фильма "Фарфоровая война". Фото: IMDb

Документальный фильм "Красочная война" режиссеров Брендана Беллома и Славы Леонтьева был номинирован на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Он рассказывает о художниках, которые взяли в руки оружие.

Об этом говорится на официальном сайте кинопремии.

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Лента рассказывает о жизни художников-керамистов в Харькове в начале войны. После того, как россияне начали продвигаться по украинским территориям, Слава Леонтьев (который также является режиссером ленты), Аня Стасенко и Андрей Стефанов несмотря на опасность решили остаться в Харькове и впервые в жизни взять в руки оружие.

"Среди хаоса и разрушений жестокого российского вторжения в Украину трое художников отчаянно находят вдохновение и красоту, защищая свою культуру и свою страну", — пишут о ленте актеры.

Кроме "Фарфоровой войны" на Оскар в номинации Лучший документальный полнометражный фильм претендуют еще 4 ленты:

Дневники черного ящика / Black Box Diaries

Нет другой земли / No Other Land

Саундтрек к государственному перевороту / Soundtrack to a Coup d’Etat

Сахарный тростник / Sugarcane

Напомним, мы рассказывали, кто в этом году стал номинантами на кинопремию "Оскар". Также оскароносный кинорежиссер Кристофер Нолан получил почетное звание рыцаря.