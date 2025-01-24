Український фільм "Порцелянова війна" номіновано на "Оскар"

Кадр з фільму "Порцелянова війна". Фото: IMDb

Документальний фільм "Порцелянова війна" режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва був номінований на кінопремію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм". Він розповідає про митців, які взяли до рук зброю.

Про це йдеться на офіційному сайті кінопремії.

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Стрічка розповідає про життя художників-керамістів в Харкові на початку війни. Після того, як росіяни почали просуватися українськими територіями, Слава Леонтьєв (який також є режисером стрічки), Аня Стасенко та Андрій Стефанов попри небезпеку вирішили залишитись в Харкові та вперше в житті взяти до рук зброю.

"Серед хаосу та руйнувань жорстокого російського вторгнення в Україну троє митців відчайдушно знаходять натхнення та красу, захищаючи свою культуру та свою країну", — пишуть про стрічку актори.

Окрім "Порцелянової війни" на Оскар у номінації Найкращий документальний повнометражний фільм претендують ще 4 стрічки:

Щоденники чорної скриньки / Black Box Diaries

Немає іншої землі / No Other Land

Саундтрек до державного перевороту / Soundtrack to a Coup d’Etat

Цукровий тростник / Sugarcane

Нагадаємо, ми розповідали, хто цьогоріч став номінантами на кінопремію "Оскар". Також оскароносний кінорежисер Крістофер Нолан отримав почесне звання лицаря.