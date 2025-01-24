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Український фільм про війну було номіновано на Оскар

24 січня 2025 10:58
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Український фільм "Порцелянова війна" номіновано на "Оскар"
Кадр з фільму "Порцелянова війна". Фото: IMDb
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Документальний фільм "Порцелянова війна" режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва був номінований на кінопремію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм". Він розповідає про митців, які взяли до рук зброю.

Про це йдеться на офіційному сайті кінопремії.

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Стрічка розповідає про життя художників-керамістів в Харкові на початку війни. Після того, як росіяни почали просуватися українськими територіями, Слава Леонтьєв (який також є режисером стрічки), Аня Стасенко та Андрій Стефанов попри небезпеку вирішили залишитись в Харкові та вперше в житті взяти до рук зброю.

"Серед хаосу та руйнувань жорстокого російського вторгнення в Україну троє митців відчайдушно знаходять натхнення та красу, захищаючи свою культуру та свою країну", — пишуть про стрічку актори.

Окрім "Порцелянової війни" на Оскар у номінації Найкращий документальний повнометражний фільм претендують ще 4 стрічки:

  • Щоденники чорної скриньки / Black Box Diaries
  • Немає іншої землі / No Other Land
  • Саундтрек до державного перевороту / Soundtrack to a Coup d’Etat
  • Цукровий тростник / Sugarcane

Нагадаємо, ми розповідали, хто цьогоріч став номінантами на кінопремію "Оскар". Також оскароносний кінорежисер Крістофер Нолан отримав почесне звання лицаря.

Оскар кіно українські зірки режисер скульптура

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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