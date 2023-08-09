Украинская группа Quest Pistols попала в скандал – выступала перед россиянами?

Украинская музыкальная группа Quest Pistols во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская музыкальная группа Quest Pistols попала в скандал из-за своего недавнего выступления. Блогер Богдан Беспалов утверждает, что украинская группа спела для жителей страны-агрессора, исполняя свои знаменитые хиты на русском языке.

Об этом блогер Богдан Беспалов рассказал на своем канале в YouTube.

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Скандал вокруг группы

Блогер Богдан Беспалов отметил, что украинскую группу заметили на выступлении на Бали, где она пела для жителей России. Более того, как утверждает блогер, свои песни, которые участники группы недавно перевели на украинский язык, они снова начали исполнять на русском языке.

Как говорит блогер Богдан Беспалов, солисты группы Антон Савлепов, Константин Боровский и Николай Горюк попали на кадры, которые разместили в социальных сетях российские пользователи.

Недавний скандал с участием Quest Pistols

Не так давно украинскую группу Quest Pistols заметили на дне рождения жены российского олигарха Юлии Буряк. Известно, что мероприятие вел телеведущий Владимир Остапчук, а среди звезд увидели Верку Сердючку и группу Quest Pistols.

Публикация с канала "Культурная Прачечная". Фото: скриншот с Telegram

Публикация с канала "Культурная Прачечная". Фото: скриншот с Telegram

Жена ведущего Екатерина Полтавская не стала молчать, а рассказала об этом мероприятии, где "спалила" присутствие и этой группы.

Stories Екатерины Полтавской. Фото: скриншот из Instagram

Позже музыкальная группа дала свои комментарии касательно этой ситуации.

Публикация музыкальной группы Quest Pistols. Фото: скриншот из Instagram

Что еще известно о выступлении Quest Pistols?

Также стало известно, что музыкальная группа выступала на дне рождения Рафаэля Ромена, который еще не определил свою позицию. Дело в том, что недавно в социальной сети он опубликовал видео под песню украинской группы KALUSH Orchestra "Stefania", где он показал свою подготовку к победе Украины.

Впрочем, в разделе Stories он показал, как поет песню SHAMAN "Я русский". Более того, на мероприятии было много россиян.

Напомним, мы писали о том, что музыкальная группа Quest Pistols переписала свой хит на украинском языке.

Ранее мы рассказывали о том, что бывший участник группы Quest Pistols Антон Савлепов женился на российской актрисе.

Также мы сообщали о том, что группа Quest Pistols заявила о возвращении на сцену в старом составе.