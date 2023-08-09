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Український гурт Quest Pistols виступив перед росіянами на Балі, — блогер

9 серпня 2023 12:26
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Український гурт Quest Pistols потрапив в скандал – виступав перед росіянами?
Український музичний гурт Quest Pistols під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український музичний гурт Quest Pistols потрапив в скандал через свій нещодавній виступ. Блогер Богдан Беспалов стверджує, що український гурт заспівав для жителів країни-агресорки, виконуючи свої знамениті хіти російською мовою. 

Про це блогер Богдан Беспалов розповів на своєму каналі в YouTube.

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Скандал навколо гурту 

Блогер Богдан Беспалов зазначив, що український гурт помітили на виступі на Балі, де він співав для жителів Росії. Більш того, як стверджує блогер, свої пісні, які учасники гурту нещодавно переклали українською мовою, вони знову почали виконувати російською мовою.

Як каже блогер Богдан Беспалов, солісти гурту Антон Савлепов, Костянтин Боровський і Микола Горюк попали на кадри, які в соціальних мережах розмістили російські користувачі. 

Нещодавній скандал за участі Quest Pistols 

Не так давно український гурт Quest Pistols помітили на дні народженні дружини російського олігарха Юлії Буряк. Відомо, що захід вів телеведучий Володимир Остапчук, а серед зірок побачили Вєрку Сердючку та гурт Quest Pistols.

Публікація з каналу "Культурна Прачечна"
Публікація з каналу "Культурна Прачечна". Фото: скриншот з Telegram
Публікація з каналу "Культурна Прачечна"
Публікація з каналу "Культурна Прачечна". Фото: скриншот з Telegram

Дружина ведучого Катерина Полтавська не стала мовчати, а розповіла про цей захід, де "спалила" присутність й цього гурту. 

Stories Катерини Полтавської
Stories Катерини Полтавської. Фото: скриншот з Instagram

Пізніше музичний гурт дав свої коментарі стосовно цієї ситуації.

Публікація Quest Pistols
Публікація музичного гурту Quest Pistols. Фото: скриншот з Instagram

Що ще відомо про виступ Quest Pistols?

Також стало відомо, що музичний гурт виступав на дні народженні Рафаеля Ромена, який ще не визначив свою позицію. Річ у тому, що нещодавно в соціальній мережі він опублікував відео під пісню українського гурту KALUSH Orchestra "Stefania", де він показав свою підготовку до перемоги України.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rafael Romen (@rafael.romen)

Втім, у розділі Stories він показав, як співає пісню SHAMAN "Я русский". Більш того, на заході було багато росіян.

Нагадаємо, ми писали про те, що музичний гурт Quest Pistols переписав свій хіт українською мовою. 

Раніше ми розповідали про те, що колишній учасник гурту Quest Pistols Антон Савлепов одружився з російською актрисою. 

Також ми повідомляли про те, що гурт Quest Pistols заявив про повернення на сцену у старому складі.

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