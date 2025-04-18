Dakh Daughters представили песню Повернення на стихи Виктории Амелиной - видео

Украинская группа растрогала песней на стихи погибшей поэтессы
Украинская фрик-кабаре группа Dakh Daughters запремьерила новую песню "Повернення" на стихи писательницы Виктории Амелиной, которая погибла в результате обстрела Краматорска в 2023 году. Коллектив посвятил трек молодежи города Нью-Йорк в Донецкой области, похищенным детям и переселенцам.
Премьера песни состоялась на YouTube.
Dakh Daughters довел до мурашек песней на стихи Виктории Амелиной
Участниц группы изрядно вдохновили стихи Амелиной, поэтому демоверсия песни родилась за один день. Сам же автор так и не услышала, как ее стихи превратились в музыкальную композицию. Жизнь писательницы и общественного деятеля оборвалась 1 июля 2023 года в результате серьезных травм, полученных во время обстрела Краматорска.
"Мы искренне влюбились в стихотворение "История для возвращения" Виктории Амелиной и имеем честь нести ее невероятно сильную поэзию сквозь годы. Очень хотелось, чтобы Виктория услышала эту песню...", — рассказали Dakh Daughters.
Кроме того, своей песней группа хотела привлечь внимание к похищению детей россиянами во время оккупации украинских территорий.
"Как-то мы вместе с наставником и режиссером Владом Троицким выбирали темы для будущих песен. Он предложил поднять вопрос похищенных россией детей, ведь он, к сожалению, очень актуален и может вызвать мгновенную реакцию у западного зрителя. По данным из открытых источников, россия незаконно депортировала по меньшей мере 20 тысяч украинских детей. Около 5 миллионов человек стали внутренне перемещенными и вынужденно покинули родной дом из-за развязанной террористами войны. Поэтому сомнений не было: единогласно решили реализовывать идею и кричать об этом ужасе за рубежом", — рассказали в группе.
Напомним, песня россиян, которые поддерживают войну, возглавила украинские чарты. Также мы писали, что Ксения Мишина и IVAN NAVI удивили неожиданным клипом.
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