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Украинская группа растрогала песней на стихи погибшей поэтессы

18 апреля 2025 17:40
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Dakh Daughters представили песню Повернення на стихи Виктории Амелиной - видео
Группа Dakh Daughters. Фото: пресс-служба
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Украинская фрик-кабаре группа Dakh Daughters запремьерила новую песню "Повернення" на стихи писательницы Виктории Амелиной, которая погибла в результате обстрела Краматорска в 2023 году. Коллектив посвятил трек молодежи города Нью-Йорк в Донецкой области, похищенным детям и переселенцам.

Премьера песни состоялась на YouTube.

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Участниц группы изрядно вдохновили стихи Амелиной, поэтому демоверсия песни родилась за один день. Сам же автор так и не услышала, как ее стихи превратились в музыкальную композицию. Жизнь писательницы и общественного деятеля оборвалась 1 июля 2023 года в результате серьезных травм, полученных во время обстрела Краматорска.

"Мы искренне влюбились в стихотворение "История для возвращения" Виктории Амелиной и имеем честь нести ее невероятно сильную поэзию сквозь годы. Очень хотелось, чтобы Виктория услышала эту песню...", — рассказали Dakh Daughters.

Кроме того, своей песней группа хотела привлечь внимание к похищению детей россиянами во время оккупации украинских территорий.

"Как-то мы вместе с наставником и режиссером Владом Троицким выбирали темы для будущих песен. Он предложил поднять вопрос похищенных россией детей, ведь он, к сожалению, очень актуален и может вызвать мгновенную реакцию у западного зрителя. По данным из открытых источников, россия незаконно депортировала по меньшей мере 20 тысяч украинских детей. Около 5 миллионов человек стали внутренне перемещенными и вынужденно покинули родной дом из-за развязанной террористами войны. Поэтому сомнений не было: единогласно решили реализовывать идею и кричать об этом ужасе за рубежом", — рассказали в группе.

Напомним, песня россиян, которые поддерживают войну, возглавила украинские чарты. Также мы писали, что Ксения Мишина и IVAN NAVI удивили неожиданным клипом.

писатели музыка украинские звезды песня Премьера
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