Dakh Daughters представили пісню Повернення на вірші Вікторії Амеліної — відео

Гурт Dakh Daughters. Фото: пресслужба

Український фрік-кабаре гурт Dakh Daughters запрем'єрив нову пісню "Повернення" на вірші письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула внаслідок обстрілу Краматорська 2023 року. Колектив присвятив трек молоді міста Нью-Йорк на Донеччині, викраденим дітям та переселенцям.

Прем'єра пісні відбулася на YouTube.

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Учасниць гурту неабияк надихнули вірші Амеліної, тож демоверсія пісні народилася за один день. Сам ж авторка так і не почула, як її вірші перетворилися на музичну композицію. Життя письменниці та громадської діячки обірвалося 1 липня 2023 року внаслідок серйозних травм, отриманих під час обстрілу Краматорська.

"Ми щиро закохалися у вірш "Історія для повернення" Вікторії Амеліної та маємо за честь нести її неймовірно сильну поезію крізь роки. Дуже хотілося, щоби Вікторія почула цю пісню…", — розповіли Dakh Daughters.

Окрім того, своєю піснею гурт хотів привернути увагу до викрадення дітей росіянами під час окупації українських територій.

"Якось ми разом із наставником і режисером Владом Троїцьким обирали теми для майбутніх пісень. Він запропонував порушити питання викрадених росією дітей, адже воно, на жаль, є дуже актуальним і може викликати миттєву реакцію у західного глядача. За даними з відкритих джерел, росія незаконно депортувала щонайменше 20 тисяч українських дітей. Близько 5 мільйонів осіб стали внутрішньо переміщеними та вимушено залишили рідний дім через розв'язану терористами війну. Тож сумнівів не було: одноголосно вирішили реалізовувати ідею та кричати про цей жах за кордоном", — розповіли у гурті.

Нагадаємо, пісня росіян, які підтримують війну, очолила українські чарти. Також ми писали, що Ксенія Мішина та IVAN NAVI здивували неочікуваним кліпом.