Dakh Daughters представили пісню Повернення на вірші Вікторії Амеліної — відео

Український гурт розчулив піснею на вірші загиблої письменниці
Український фрік-кабаре гурт Dakh Daughters запрем'єрив нову пісню "Повернення" на вірші письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула внаслідок обстрілу Краматорська 2023 року. Колектив присвятив трек молоді міста Нью-Йорк на Донеччині, викраденим дітям та переселенцям.
Прем'єра пісні відбулася на YouTube.
Dakh Daughters довів до мурах піснею на вірші Вікторії Амеліної
Учасниць гурту неабияк надихнули вірші Амеліної, тож демоверсія пісні народилася за один день. Сам ж авторка так і не почула, як її вірші перетворилися на музичну композицію. Життя письменниці та громадської діячки обірвалося 1 липня 2023 року внаслідок серйозних травм, отриманих під час обстрілу Краматорська.
"Ми щиро закохалися у вірш "Історія для повернення" Вікторії Амеліної та маємо за честь нести її неймовірно сильну поезію крізь роки. Дуже хотілося, щоби Вікторія почула цю пісню…", — розповіли Dakh Daughters.
Окрім того, своєю піснею гурт хотів привернути увагу до викрадення дітей росіянами під час окупації українських територій.
"Якось ми разом із наставником і режисером Владом Троїцьким обирали теми для майбутніх пісень. Він запропонував порушити питання викрадених росією дітей, адже воно, на жаль, є дуже актуальним і може викликати миттєву реакцію у західного глядача. За даними з відкритих джерел, росія незаконно депортувала щонайменше 20 тисяч українських дітей. Близько 5 мільйонів осіб стали внутрішньо переміщеними та вимушено залишили рідний дім через розв'язану терористами війну. Тож сумнівів не було: одноголосно вирішили реалізовувати ідею та кричати про цей жах за кордоном", — розповіли у гурті.
Нагадаємо, пісня росіян, які підтримують війну, очолила українські чарти. Також ми писали, що Ксенія Мішина та IVAN NAVI здивували неочікуваним кліпом.
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