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Украинский комик встретится с королем Нидерландов

6 ноября 2023 21:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинский комик встретится с королем Нидерландов
Король Нидерландов Виллем-Александр. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Стендапер Антон Тимошенко, который первый сольно среди коллег собрал столичный "Дворец Украина", анонсировал благотворительный тур "На межі" по городам Европы. Все заработанные средства  пойдут на ВСУ. Также 29-летний уроженец Днепропетровской области встретится с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

Об этом Тимошенко рассказал в своем Instagram.

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В рамках европейского турне Антон выступит в десяти странах. Самое большое количество шоу будет именно в Нидерландах — четыре. Тимошенко получила приглашение посетить торжественную церемонию награждения престижной премии Erasmus Prize. В этом году ее получит южноафриканский комик, комментатор политический Тревор Ноа. Награду ему вручит именно король Нидерландов.

Впрочем, украинец не только будет свидетелем этого события. Антон лично пообщается с Виллемом-Александром, являющимся королем Нидерландов уже десять лет.

"В рамках этого будет проведен международный вечер стендапа, где я представлю Украину. Короче, на мой вопрос будет ли у меня фото с королем, мне сказали "Да". Договорились также деньги с концертов передать Украине. Зовите диаспору, а в Нидерландах можно и иностранцев. Попробую что-то сделать новое на английском", — заявил Тимошенко.

Отметим, что ранее Антон Тимошенко вошел в престижный список Forbes "30 до 30", в который попали успешные украинцы до 30 лет. Также мы рассказывали, что на концерте шоумена Владимира Дантеса, который дружит с Антоном Тимошенко, двое мужчин сделали предложение своим возлюбленным.

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