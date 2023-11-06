Украинский комик встретится с королем Нидерландов

Король Нидерландов Виллем-Александр. Фото: Google

Стендапер Антон Тимошенко, который первый сольно среди коллег собрал столичный "Дворец Украина", анонсировал благотворительный тур "На межі" по городам Европы. Все заработанные средства пойдут на ВСУ. Также 29-летний уроженец Днепропетровской области встретится с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

Об этом Тимошенко рассказал в своем Instagram.

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Встреча украинца с королем Нидерландов

В рамках европейского турне Антон выступит в десяти странах. Самое большое количество шоу будет именно в Нидерландах — четыре. Тимошенко получила приглашение посетить торжественную церемонию награждения престижной премии Erasmus Prize. В этом году ее получит южноафриканский комик, комментатор политический Тревор Ноа. Награду ему вручит именно король Нидерландов.

Впрочем, украинец не только будет свидетелем этого события. Антон лично пообщается с Виллемом-Александром, являющимся королем Нидерландов уже десять лет.

"В рамках этого будет проведен международный вечер стендапа, где я представлю Украину. Короче, на мой вопрос будет ли у меня фото с королем, мне сказали "Да". Договорились также деньги с концертов передать Украине. Зовите диаспору, а в Нидерландах можно и иностранцев. Попробую что-то сделать новое на английском", — заявил Тимошенко.

Отметим, что ранее Антон Тимошенко вошел в престижный список Forbes "30 до 30", в который попали успешные украинцы до 30 лет. Также мы рассказывали, что на концерте шоумена Владимира Дантеса, который дружит с Антоном Тимошенко, двое мужчин сделали предложение своим возлюбленным.