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Український комік зустрінеться з королем Нідерландів

6 листопада 2023 21:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Український комік зустрінеться з королем Нідерландів
Король Нідерландів Віллем-Олександр. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Стендапер Антон Тимошенко, який перший сольно серед колег зібрав столичний "Палац Україна" анонсував благодійний тур "На межі" містами Європи.Всі зароблені кошти підуть на ЗСУ. Також 29-річний уродженець Дніпропетровської області зустрінеться з королем Нідерландів Віллемом-Олександром.

Про це Тимошенко розповів у своєму Instagram.

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В рамках європейського турне Антон виступить в десяти країнах. Найбільша кількість шоу буде саме в Нідерландах — чотири. Тимошенко отримав запрошення відвідати урочисту церемонію нагородження престижної премії Erasmus Prize. Цього року її отримає південноафриканський комік, політичний коментатор Тревор Ноа. Нагороду йому вручить саме  король Нідерландів. 

Втім, українець не лише буде свідком цієї події. Антон особисто поспілкується з Віллемом-Олександром, який є королем Нідерландів десять років. 

"В рамках цього буде проведено міжнародний вечір стендапу, де я представлю Україну. Коротше, на моє питання чи буде в мене фото з королем, мені сказали "Так". Домовились також гроші з концертів передати Україні. Кличте діаспору, а в Нідерландах можна і іноземців. Спробую щось зробити нове англійською", — заявив Тимошенко. 

Відзначимо, що раніше Антон Тимошенко увійшов до престижного списку Forbes "30 до 30", в який потрапили успішні українці до 30 років. Також ми розповідали, що на концерті шоумена Володимира Дантеса, який товаришує з Антоном Тимошенком, двоє чоловіків освідчились своїм коханим.

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