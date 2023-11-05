На концерті Дантеса двоє чоловіків освідчились своїм коханим

Шоумен Володимир Дантес. Фото: Instagram/v.dantes.fans

В рамках всеукраїнського туру "Чуєш" шоумен Володимир Дантес відіграв великий сольний концерт в столиці. Традиційно, не обійшлось і без сюрпризів від шанувальників.

Дантес опублікував відповідні сторіз у своєму Instagram.

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Концерт Дантеса в Києві

35-річний співак гучно відмітив екватор свого всеукраїнського туру на одному з концертних майданчиків Києва. Тисячі українців прийшли на шоу, аби особисто розділити з Володимиром цей момент. Багато хто вирішив скористатися нагодою та влаштував сюрпризи своїм коханим.

Так, наприклад, двоє чоловіків зробили пропозицію руки і серця своїм обраницям. Також повідомлялось про нібито бійку, яка так і не сталася та не потрапила в об’єктиви смартфонів.

Залаштунки столичного концерту Володимира Дантеса. Скриншоти: Instagram/volodymyrdantes

Також на концерті відбувся благодійний аукціон, виручені кошти з якого підуть на потреби 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі". На сцені Володимиру в цьому допомагав, зокрема, і його друг, блогер Олексій Дурнєв. Зірки разом вже не раз виступали в Україні та за кордон в благодійному турі "Пожежа".

Концерт Володимира Дантеса в Києві. Скриншоти: Instagram/volodymyrdantes

Наступний концерт Дантеса запланований вже на 4 грудня. Завершиться всеукраїнський тур "Чуєш" 15 грудня в Тернополі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дантес показав себе у РАЦСі з Кацуріною: момент потрапив на камеру. Також ми розповідали, що Дантес гнівно відреагував на мем американського мільярдера Ілона Маска про Президента України Володимира Зеленського.