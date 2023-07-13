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Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" получил свою первую кинонаграду

13 июля 2023 10:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" получил свою первую кинонаграду
Герои мультфильма "Мавка. Лесная песня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Самый успешный фильм по показателям кассовых сборов в нашей стране, анимационная лента "Мавка. Лесная песня" получила свою первую кинонаграду. Украинский хит отметили в Италии.

Об этом в своем Facebook сообщил режиссер мультфильма Олег Маломуж.

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Мультфильм был отмечен наградой Cartoon Club Award for the Environment от одного из самых известных анимационных фестивалей Италии. Каждый год на премию Cartoon Club претендуют сотни анимационных фильмов.

"Поэтому добыть первенство в одной из категорий — незаурядная честь и гордость для нашей команды. Кроме этого, 13 июля (сегодня, в четверг. — Ред.) в 19:00 фестиваль устроит показ нашего мультфильма на живописной арене под открытым небом, которая находится в историческом центре Римини, поэтому приглашаем всех, кто может посетить Римини, к фестивальному просмотру "Мавки", — написал режиссер.

Фото: Facebook/​​oleg.malamuzh

Мультфильм вышел в прокат в начале марта. Анимационную ленту "Мавка. Лесная песня" уже увидели во многих странах мира. И еще запланированы премьеры в разных уголках планеты. Согласно данным аналитического ресурса Box Office Mojo "Мавка" собрала в мире около 13 млн долларов. Наибольший вклад внесла Франция — более 4 млн долларов. Заявленный бюджет мультфильма — 200 грн гривен.

Кассовые сборы мультфильма "Мавка. Лесная песня" на 13 июля 2023 года. Скриншот: Box Office Mojo

Напомним, ранее мы писали, что "Мавка. Лесная песня" станет анимационным сериалом. Также мы рассказывали, что создатели "Мавки" представили сборник оркестровой музыки из мультфильма.

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