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Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" стане анімаційним серіалом

12 червня 2023 15:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" стане анімаційним серіалом
Фрагмент з мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Найуспішніший фільм за показниками касових зборів в нашій країні, анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня" стане мультсеріалом. 

Про це повідомляє видання Variety. 

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Подробиці 

За словами промо-продюсерки кінокомпанії Film.UA Ксенії Баранової події майбутнього анімаційного серіалу будуть розгортатися одразу після битви між людьми та лісовим охоронцем, яка сталася, коли решта лісових мешканців поринула у глибокий зимовий сон.

Проєкт стане приквелом оригінального мультфільму. Заплановано виробництво 12 епізодів. Над ними працюватиме студія Animagrad, що входить до Film.UA Group, разом з французькою компанією TeamTO.

"Мавка переживе несподівані, веселі, а часом і небезпечні пригоди в лісі. Намагаючись подбати про свій дім, вони досліджують його і відкривають безліч таємниць", — розкрила деякі деталі майбутнього проєкту Баранова.

Робота над мультфільмом

Над створенням образу головної героїні на екрані працювали: акторка Наталка Денисенко (озвучила Мавку), співачка Христина Соловій (заспівала у двох офіційних саундтреках фільму) та прима-балерина Катерина Кухар (наділила Мавку рухами та пластикою). Музику до мультфільму створив український гурт "ДахаБраха", а вбрання для головної героїні розроблено дизайнеркою і письменницею Ольгою Навроцькою.

Ключових героїв анімаційного фільму озвучили українські знаменитості: музичні виконавці Артем Пивоваров, DZIDZIO, Олег Скрипка, Юлія Саніна та акторки Наталія Сумська з Оленою Кравець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що творці "Мавки" презентували збірку оркестрової музики з мультфільму.

Також ми розповідали, що Артем Пивоваров та Христина Соловій презентували кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

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