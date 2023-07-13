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Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" отримав свою першу кінонагороду

13 липня 2023 10:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" отримав свою першу кінонагороду
Герої мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Найуспішніший фільм за показниками касових зборів в нашій країні, анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня" отримала свою першу кінонагороду. Український хіт відзначили в Італії.

Про це у своєму Facebook повідомив режисер мультфільму Олег Маломуж.

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Перша нагорода "Мавки"

Мультфільм відзначили нагородою Cartoon Club Award for the Environment від одного з найвідоміших анімаційних фестивалів Італії. Щороку на премію Cartoon Club претендують сотні анімаційних фільмів.

"Тож здобути першість в одній із категорій — неабияка честь і гордість для нашої команди. Крім цього, 13 липня (сьогодні, в четвер. - Ред.) о 19:00 фестиваль влаштує показ нашого мультфільму на мальовничій арені просто неба, що знаходиться в історичному центрі Ріміні. Тож запрошуємо усіх, хто може відвідати Ріміні, до фестивального перегляду "Мавки", — написав режисер.

Фото: Facebook/​​​​​​oleg.malamuzh

Відзначимо, що мультфільм вийшов в прокат на початку березня. Анімаційну стрічку "Мавка. Лісова пісня" вже побачили в багатьох країнах світу. І ще заплановані прем’єри в різних куточках планети. Згідно з даними аналітичного ресурсу Box Office Mojo "Мавка" зібрала у світі майже 13 млн доларів. Найбільший внесок зробила Франція — понад 4 млн доларів. Заявлений бюджет мультфільму — 200 грн гривень.

Касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" на 13 липня 2023 року. Скриншот: Box Office Mojo

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Мавка. Лісова пісня" стане анімаційним серіалом. Також ми розповідали, що творці "Мавки" презентували збірку оркестрової музики з мультфільму.

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