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Украинский режиссер Голубков обманул Минкульт, чтобы снимать клипы пропутинским звездам: детали

9 марта 2023 18:55
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Тарас Голубков
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Минкульт предоставил разрешение на временный выезд для украинского режиссера Тараса Голубкова с 14 по 30 ноября 2022 года. Голубков попросил разрешения на выезд, чтобы снять документальный фильм о войне в Украине The War Diary, а на самом деле отправился в москву снимать клипы российским артистам.

Об этом сообщает KP.UA со ссылкой на комментарий Министерства культуры и информационной политики.

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Просьба о выезде за границу

В ведомстве отметили, что предоставили Голубкову разрешение на выезд с 14 по 30 ноября прошлого года.

Министерство заверило, что Голубков предоставил все подтверждающие документы для данной поездки. Также нам показали сопровождающий текст самого режиссера, которым он объяснял важность своей "миссии" за границей.

"Был создан проект The War Diary. Основная информационная задача — показать европейской аудитории целостную картину, а через документальную форму максимально донести проблематику до зрителя. Центром каждого рассказа являются настоящие люди, оказавшиеся в сложных обстоятельствах войны. Ценность данного проекта — это своеобразный" прямой эфир", фиксация абсолютно реальных событий! Любой из любой точки мира может увидеть истории людей, встретившихся лицом к лицу с такой страшной трагедией, как война", — рассказали в Минкульте.

В проекте указывались следующие темы:

  • Волонтерство как явление украинского противостояния.
  • Голос деоккупированных территорий.
  • История восстановления жизни из первых уст после оккупации.
  • Бизнес во время войны. Новые реалии.
  • Жизнь в оккупации. История людей, живших или продолжающих жить на оккупированных территориях.
  • Жизнь за пределами Украины. Период адаптации в Европе, учебный процесс детей, жизнь на протяжении 7 месяцев войны.

"В начале октября я обращался к вам за разрешением на выезд для проведения съемок для документального проекта The War Diary с латвийским продакшном Porta Bonanza SIA. Пока мы успешно провели съемку в Варшаве, но у нас произошла непредвиденная ситуация – герои второй серии не могут участвовать. Поэтому мы вынуждены перенести съемочный процесс на другие даты вместе с продакшном Porta Bonanza SIA решили перенести съемочные дни на коридор дат с 14 ноября по 30 ноября, буду очень благодарен вам за ответ, потому что для нас это необходимо, чтобы спланировать съемочные дни в этот период дат", — заявлял Голубков в обращении в Минкульт.

Вместо Варшавы направился в Москву

8 марта вышел клип российской исполнительницы Клавы Коки. В описании под видео в YouTube режиссером ролика указан Макс Ирман. Однако участвовавший в съемке украинский актер Сергей Главчев в посту в Facebook вспомнил как создателя клипа другого украинца – Тараса Голубкова. Позже артист исправил публикацию, удалив упоминание о Тарасе.

Голубков на запросы издания с просьбой прокомментировать информацию не ответил. Однако в сюжете российского канала "МУЗ ТВ" о съемках этого клипа можно увидеть Голубкова за режиссерским пультом.

Тарас Голубков известен как автор видеоклипов для группы "Скрябин" ("Дельфины"), Melovin, Артема Пивоварова ("Рандеву"), Jerry Heil ("Тук-тук-тук"). В россии снимал видео для Zivert, Клавы Коки и Филиппа Киркорова.

Напомним, ранее скандальный стендап-комик и участник подкаста Srakadupa Андрей Щегель сбежал из Украины в Турцию, воспользовавшись разрешением Министерства культуры и информационной политики.

В интервью журналисту Роману Скрипину комик рассказал, что сбежал из Украины и уже имеет три повестки в военкомат. Также мы писали, что из-за этого скандала Кабмин пересмотрит условия выезда мужчин за границу.

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