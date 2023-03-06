Вже не "пацюки", а брати та сестри: скандальний стендапер-втікач Щегель вибачився перед українцями
Скандальний стендап-комік та учасник подкасту Srakadupa Андрій Щегель, який втік з України до Туреччини, скориставшись дозволом від міністерства культури та інформаційної політики, шокував своїми заявами про земляків. Українців він назвав "пацюками", нашу країну — Північною Кореєю та цирком.
На хвилі хейту та погроз одіозний комік опублікував у своєму Instagram вибачення, щоправда, у притаманній йому формі.
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Деталі
На початку звернення Щегель називає українців "шановними братами та сестрами". Ще вчора стендапер обзивав їх та називав "головним мотиватором не повертатися додому". Щегель навіть думає попросити політичний притулок в одній з країн світу.
У звернення комік читає з папірця звернення, яке невідомо, написав він сам, або хтось зробив це за нього. Щегель звинуватив ЗМІ, що вони перекрутили його слова. Втім, у своєму попередньому інтерв’ю Андрій прямо казав, що"вибір гинути на війні хлопці роблять самі". Тепер же Щегель заперечує ці слова.
"Маю на увазі, що українці свідомо обирають Україну і бажання за неї боротися. Що, в результаті, на жаль, призводить до загибелі кращих її дітей. Я кожним разом не не зважаю всіх українців. Останнє відео моєї емоційної та імпульсивної промови, шматком викладено в Інтернеті, та вирване з контексту є лише моєю гнівною та безпорадною реакцією на нескінченні повідомлення мені, моїм близьким і друзям з погрозами розправи та вбивства упродовж декількох діб, які просто зводять тебе з розуму", — зазначив Щегель.
Одіозний комік попросив вибачення у всіх, кому скандал з його участю “завдав страждань”.
"Провокація є роботою коміка. Але, на жаль, пошук ворогів і полювання на відьом вийшли за межі розумного. Я запевняю, що хотів бути з вами відвертим, бо поважаю вас. І вважаю, що той хто каже неприємну правду набагато безпечніший за того, хто каже те, що люди хочуть почути. В України є справжні вороги - і це точно не я", — такими словами закінчив свою промову Щегель.
Коментарі під відео скандальний комік-втікач обмежив.
Нагадаємо, в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну комік розповів, що втік з України та вже має три повістки до воєнкомату. Також ми писали, що через цей скандал Кабмін перегляне умови виїзду чоловіків за кордон.