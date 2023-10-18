Звезда из Полтавы Кензов за границей снял клип на русскоязычную песню — видео

Певец Олег Кензов на радиостанции "Авторадио". Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский певец, рэпер и ведущий Олег Кензов представил новую песню на русском языке. Скандальный блогер Богдан Беспалов прокомментировал премьеру треку популярного артиста, выразив свое мнение по поводу того, зачем он это делает.

Ситуацию с Олегом Кензовым Богдан Беспалов прокомментировал на своем канале в YouTube.

Читайте также:

Мнение блогера

По словам Богдана Беспалова, пока украинцы защищают нашу землю от российской агрессии, Олег Кензов живет в своем мире. Блогер считает, что своими русскоязычными песнями украинский артист продвигает культуру страны-агрессора.

"Пока ребята на передовой защищают нашу страну, рискуют своей жизнью, Олег Кензов живет в своей реальности. А как он уехал за границу снять клип? Кто и как выпускает Олега Кензова снимать роскошные клипы на яхтах? Зашкварник, прорабатывающий русскую культуру! Кто вообще эти слушатели, зрители, которые ходят на его концерты? Для меня это феномен!" — отметил Богдан Беспалов.

Украинский блогер Богдан Беспалов на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Далее блогер задает вопрос певцу, как именно он поддерживал украинскую армию и что артист собирал со своих выступлений. По словам Богдана Беспалова, Олег Кензов — это "неприятный персонаж".

"Покажи, пожалуйста, как именно ты донатил, что ты собирал со своих концертов? Я хочу понять, я пытаюсь понять. Продажный, неприятный, неприемлемый персонаж Олег Кензов в наших реалиях!" — также добавил украинский блогер.

Новый клип Олега Кензова в YouTube

На днях украинский артист представил новую песню на русском языке "Я целую твои щеки". Вышел и клип на эту песню, где Олег снимается на роскошной яхте вместе с молодой девушкой. Этот клип набрал более 20 тысяч просмотров.

Реакция в сети

На официальной странице артиста тоже появился этот клип на русскоязычную песню.

Публикация со страницы Олега Кензова. Фото: скриншот из Instagram

Но когда певец разместил фрагмент этого клипа на своей странице в Instagram, его сразу же начали хейтить.

Почему мне так неприятно смотреть на то, как украинский мужик сейчас кайфует на яхте и очень этому радуется оккупантскому языку?

Была на твоем концерте до полномасштабной, очень понравилась. Но сейчас петь песни с яхты на русском — это позор, неужели все это нельзя было спеть на соловьином???

В Москву! Прочь из Украины!!! Я разочарована

Позор, ты же выходец с Полтавщины

Комментарий со страницы Олега Кензова. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Олега Кензова. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Олега Кензова. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известный украинский певец Олег Кензов опозорился из-за своего выступления.

Ранее мы рассказывали о том, что скандальный блогер Богдан Беспалов высказался о певце Олеге Скрипке.

Также мы сообщали о том, что украинский блогер Богдан Беспалов высказался о скандале с Владимиром Остапчуком.