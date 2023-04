Украинский Vogue представил первый с начала полномасштабной войны печатный номер

Женщина читает глянцевый журнал. Фото: Pexels

Украинская редакция глянца Vogue представила первое печатное издание с начала полномасштабной войны. Оно посвящено несокрушимости украинцев и вкладу каждого и каждой в нашу общую победу.

Об этом сообщает редакция в Instagram.

Читайте также:

На коллекционном переплете Vogue Ukraine Edition — работа постоянной контрибьюторки журнала, киевской фотохудожницы Василисы Врублевской. Абстрактное цветное изображение является частью серии "Сад ничего" (The Garden of Nothing), которую она снимает в путешествиях по стране последний год.

Василиса Врублевская, работы которой экспонировались на групповых выставках в Париже, Киеве, Лиссабоне и Вене, за свою 15-летнюю карьеру экспериментировала с жанрами модной съемки, портрета и репортажа, исследуя восприятие фотографии в разных средах, от глянца до галерей.

Начав с модных историй для медиа и брендов Karavay, RCR Khomenko, ELENAREVA и Gunia Project, она постепенно перешла в портретный жанр и сняла немало представителей украинской творческой индустрии для отечественных и зарубежных изданий: Financial Times, Rolling Stone, Forbes и других.

После полномасштабного вторжения армии РФ в Украину Врублевская начала работу над проектом The Garden of Nothing. Он содержит нарративные и абстрактные работы, созданные с помощью камеры. Нарративные фотографии с изображением реальности — это прямой результат фотографирования, абстрактные же являются следствием экспериментов с экспонированием пленки в фотоаппарате и не предполагают съемки реальности.

Напомним, ранее мы писали, что американо-барбадосская певица Рианна с маленьким сыном и A$AP Rocky снялась для Vogue. Также мы рассказывали, что бразильская супермодель Жизель Бюндхен стала героиней мартовского номера Vogue Italia. Это была ее первая большая съемка для глянца после развода с американским футболистом Томом Брэди.