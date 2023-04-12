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Український Vogue презентував перший від початку повномасштабної війни друкований номер

12 квітня 2023 13:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Український Vogue презентував перший від початку повномасштабної війни друкований номер
Крамниця з модними глянцями. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Українська редакція глянцю Vogue презентувала перше друковане видання від початку повномасштабної війни. Воно присвячене незламності українців та внеску кожного та кожної в нашу спільну перемогу.

Про це повідомляє редакція в Instagram.

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На колекційній обкладинці Vogue Ukraine Edition — робота постійної контриб'юторки журналу, київської фотохудожниці Василини Врублевської. Абстрактне кольорове зображення є частиною серії "Сад нічого" (The Garden of Nothing), який вона знімає у подорожах країною останній рік.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue UA (@vogue_ukraine)

Василина Врублевська, роботи якої експонувалися на групових виставках у Парижі, Києві, Лісабоні й Відні, за свою 15-річну кар’єру експериментувала з жанрами модного знімання, портрета і репортажу, досліджуючи сприйняття фотографії в різних середовищах, від глянцю до галерей. 

Почавши з модних історій для медіа та брендів Karavay, RCR Khomenko, ELENAREVA й Gunia Project, вона поступово перейшла до портретного жанру та зняла чимало представників української творчої індустрії для вітчизняних і закордонних видань: Financial Times, Rolling Stone, Forbes та інших. 

Після повномасштабного вторгнення армії РФ до України Врублевська почала працювати над проєктом The Garden of Nothing. Він містить наративні та абстрактні роботи, створені за допомогою камери. Наративні світлини із зображенням реальності — це прямий результат фотографування, абстрактні ж є наслідком експериментів з експонуванням плівки у фотоапараті й не передбачають знімання реальності. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що американо-барбадоська співачка  Ріанна з маленьким сином та A$AP Rocky знялась для Vogue. Також ми розповідали, що бразильська супермодель Жизель Бюндхен стала героїнею березневого номера Vogue Italia. Це була її перша велика зйомка для глянцю після розлучення з американським футболістом Томом Бреді.

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