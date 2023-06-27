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Украинскому актеру в Дублине порезали лицо

27 июня 2023 11:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Украинскому актеру в Дублине порезали лицо
Актер Александр Греков. Фото: irishmirror.ie
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В Дублине после спектакля Киевского театра пострадал украинский актер. Александра Грекова жестоко избили и изрезали лицо.

Об этом сообщает Irish Mirror.

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Бутылку разбили об голову

В субботу после финального показа постановки "Переводы Брайана Фрила" на 23-летнего актера Грекова напали возле театра на набережной. Александр курил, и группа людей пыталась забрать пачку сигарет.

"Александр попытался пойти за ними и сказал: "Это мои сигареты, что вы делаете?" Но группа людей начала бить его бутылкой. Бутылку разбили ему об голову… Еще его кусала какая-то девушка. Их было пятеро, двое мужчин и три женщины", — описывает преступление издание.

 

Актер Александр Греков. Фото: irishmirror.ie

 

Актер Александр Греков. Фото: irishmirror.ie

Александра доставили в больницу, где наложили швы.

Греков является актером Национального академического драматического театра имени Леси Украинки. По словам представительницы театра Анастасии, сейчас состояние актера удовлетворительное.

"Мы счастливы, что он жив. Я видела кровь и дыру на его голове. Полиция и "скорая" приехали мгновенно. Все были очень добрые и пытались помочь. Александр чувствует себя нормально, принимает обезболивающие. У него большие раны на лице", — рассказала Анастасия.

Напомним, актер Джонни Депп триумфально вернулся в кино, но его ждали новые сложности. Звезда фильмов Тима Бартона вынуждена отменить концерты своей рок-группы из-за травмы ноги.

Ранее стало известно, что актер сериалов "Первые ласточки", "Новенькая" и Fake Максим Девизоров получил нагрудный знак "За образцовую службу" от министра обороны Украины Алексея Резникова.

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