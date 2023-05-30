Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Джонні Депп відклав концерти через серйозну травму arrow

Джонні Депп відклав концерти через серйозну травму

30 травня 2023 12:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джонні Депп травмувався і відклав концерт
Актор Джонні Депп. Фото: instagram.com/hollywoodvampires
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Джонні Депп тріумфально повернувся у кіно, але на нього чекали нові складності. Зірка фільмів Тіма Бартона змушений скасувати концерти свого рок-гурту.

Про це йдеться на офіційній сторінці бенду в Instagram.

Читайте також:

Як стало відомо, травмувався актор під час активностей кінофестивалю у Каннах. В результаті Депп скасував свій концертний тур The Hollywood Vampires.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Джонні отримав болючу травму кісточки під час останніх виступів, і його лікар порадив йому поки що не подорожувати. Він спустошений таким поворотом подій, але з нетерпінням чекає на можливість відпочити", — йдеться у заяві групи.

Як пишуть ЗМІ, актор був на Каннському фестивалі з пошкодженою кісточкою, але, незважаючи на це, провів два концерти у пам'ять про свого друга Джефа Бека, який помер цього року. Перенапруження призвело до перелому.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У рамках кінофестивалю актор представив свій перший за три роки фільм — "Фаворитка", який отримав семихвилинні овації.

Раніше актор втратив проекти через звинувачення з боку колишньої дружини Ембер Херд у домашньому насильстві.

"Чи відчуваю я, що мене бойкотують зараз? Ні, зовсім ні. Я не відчуваю жодного "скасування", тому що не думаю про Голівуд. Мені більше не потрібен Голлівуд" заявив він.

На 76-му Каннському міжнародному кінофестивалі пройшла прем'єра серіалу "Кумир" режисера Сема Левінсона. Головні ролі в ньому виконали американо-французька акторка Лілі-Роуз Депп та канадський музикант Ейбел Тесфає (The Weeknd). 

Нагадаємо, актор Джонні Депп продовжить бути обличчям реклами парфумів Dior Sauvage. Зірка підписав рекламний контракт з брендом на три роки. Ціна питання — 20 мільйонів доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB