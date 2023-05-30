Джонні Депп травмувався і відклав концерт

Актор Джонні Депп. Фото: instagram.com/hollywoodvampires

Актор Джонні Депп тріумфально повернувся у кіно, але на нього чекали нові складності. Зірка фільмів Тіма Бартона змушений скасувати концерти свого рок-гурту.

Про це йдеться на офіційній сторінці бенду в Instagram.

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Як стало відомо, травмувався актор під час активностей кінофестивалю у Каннах. В результаті Депп скасував свій концертний тур The Hollywood Vampires.

"Джонні отримав болючу травму кісточки під час останніх виступів, і його лікар порадив йому поки що не подорожувати. Він спустошений таким поворотом подій, але з нетерпінням чекає на можливість відпочити", — йдеться у заяві групи.

Як пишуть ЗМІ, актор був на Каннському фестивалі з пошкодженою кісточкою, але, незважаючи на це, провів два концерти у пам'ять про свого друга Джефа Бека, який помер цього року. Перенапруження призвело до перелому.

У рамках кінофестивалю актор представив свій перший за три роки фільм — "Фаворитка", який отримав семихвилинні овації.

Раніше актор втратив проекти через звинувачення з боку колишньої дружини Ембер Херд у домашньому насильстві.

"Чи відчуваю я, що мене бойкотують зараз? Ні, зовсім ні. Я не відчуваю жодного "скасування", тому що не думаю про Голівуд. Мені більше не потрібен Голлівуд", — заявив він.

На 76-му Каннському міжнародному кінофестивалі пройшла прем'єра серіалу "Кумир" режисера Сема Левінсона. Головні ролі в ньому виконали американо-французька акторка Лілі-Роуз Депп та канадський музикант Ейбел Тесфає (The Weeknd).

Нагадаємо, актор Джонні Депп продовжить бути обличчям реклами парфумів Dior Sauvage. Зірка підписав рекламний контракт з брендом на три роки. Ціна питання — 20 мільйонів доларів.