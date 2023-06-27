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Українському актору в Дубліні порізали обличчя

27 червня 2023 11:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Українському актору в Дубліні порізали обличчя
Актор Олександр Греков. Фото: irishmirror.ie
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У Дубліні після вистави київського театру постраждав український актор. Олександра Грекова жорстоко побили та порізали обличчя.

Про це повідомляє Irish Mirror.

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Пляшку розбили об голову

У суботу після фінального показу постановки "Переклади Брайана Фріла" на 23-річного актора Грекова напали на набережній. Олександр курив, і група людей намагалася забрати пачку цигарок.

"Олександр спробував піти за ними і сказав: "Це мої сигарети, що ви робите?" І група людей почала бити його пляшкою. Пляшку розбили йому об голову… Ще його кусала якась дівчина. Їх було п'ятеро, двоє чоловіків і три жінки", — описує напад видання.

 

Актор Олександр Греков. Фото: irishmirror.ie

 

Актор Олександр Греков. Фото: irishmirror.ie

Олександра доправили до лікарні, де наклали шви.

Греков є актором Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. За словами представниці театру Анастасії, зараз стан актора задовільний.

"Ми щасливі, що він живий. Я бачила кров та діру на його голові. Поліція та "швидка" приїхали миттєво. Всі були дуже добрі й намагалися допомогти. Олександр почувається нормально, приймає знеболювальні. У нього великі рани на обличчі", — розповіла Анастасія.

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Раніше стало відомо, що актор серіалів "Перші ластівки", "Новенька" та Fake Максим Девізоров отримав нагрудний знак "За зразкову службу" від міністра оборони України Олексія Резнікова

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