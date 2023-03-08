Украинцы требуют исключения фильма Тома Круза из премии "Оскар" из-за российского олигарха

Кадр из фильма "Топ Ган: Меверик"

Уже в конце этой недели в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) состоится 95-я церемония вручения наград за самые высокие достижения в киноиндустрии — премия "Оскар". Один из претендентов на награды, фильм "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом в главной роли оказался в эпицентре скандала.

Об этом сообщается на сайте неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев" (СКУ).

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СКУ выразил серьезную обеспокоенность влиянием россии на голливудскую киноиндустрию. Накануне, издание LA Times сообщило, что фильм "Топ Ган: Меверик" финансировал попавший под санкции Украины российский олигарх Дмитрий Рыболовлев.

Рыболовлев является одним из богатейших российских олигархов и известным близким другом и бизнес-партнером Юрия Трутнева, вице-премьер-министра рф. По словам СКУ, на протяжении десятилетия олигарх был крупнейшим бизнес-партнером президента беларуси александра лукашенко, в частности, в экспорте продуктов калийной промышленности, подпитывая его авторитарный режим денежными потоками.

Рыболовлев попал под уголовное расследование в Монако, Франции и Швейцарии за вероятную коррупцию, как только начал скупать активы за пределами россии.

"Финансирование Рыболовлевым "Топ Ган: Меверик" не было обнародовано, и есть веские основания полагать, что участие олигарха могло привести к цензуре со стороны кремля. В отличие от оригинального фильма, в ленте нет прямой или косвенной ссылки на россию. Вряд ли это совпадение. Голливуд должен быть бдительным и прозрачным по использованию российских денег для прокремлевской цензуры в будущем", — говорится в заявлении.

Что требует СКУ от премии "Оскар"

отклонить фильмы с любыми прямыми или косвенными инвестициями российских олигархов или других участников геноцидной войны россии против Украины

пересмотреть соответствие "Топ Ган: Меверик" к участию в 95-й церемонии вручения премии "Оскар"

выступить с резким заявлением на нынешней церемонии награждения, осудив войну россии против Украины и любые попытки повлиять на Голливуд и американское общество

Отметим, что Том Круз также выступил в качестве одного из продюсеров фильма. Фильм стал одним из самых успешных по кассовым сборам за последние годы. Бокс-офис "Топ Ган: Меверик" составил полтора миллиарда долларов.

Напомним, ранее мы писали о номинантах, претендующих на статуэтки нынешней премии "Оскар". Также мы рассказывали, что фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters), снятый в копродукции Украины, Дании, Швеции и Финляндии, вошел в номинацию "Лучший документальный фильм".