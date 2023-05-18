UNITED24 создала уникальные вышиванки для Кэтрин Винник, Шрайбера и других звезд

Звездные послы платформы UNITED24. Фото: UNITED24

Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают День вышиванки. По этому случаю фандрайзинговая платформа UNITED24 вместе с брендом ETNODIM при поддержке Музея Ивана Гончара создала уникальные вышиванки для звездных послов.

Об этом сообщается в соцсетях UNITED24.

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Вышиванки для звезд

Каждая вышиванка особенная. Так, на рубашке американского актера и сценариста Лиева Шрайбера изображены орнаменты Одесской области, откуда происходят его предки.

На вышиванке футбольной легенды Андрея Шевченко, как киевлянина, расцвели каштаны. А в основе вышиванки канадской актрисы Кэтрин Винник лежит традиционный орнамент Галиции, где родились бабушка и дедушка звезды.

Благотворительная инициатива

Каждая из 13 вышиванок существует в двух экземплярах. Одна для посла UNITED24. А вторая — для любого желающего. Их фандрайзинговая платформа разыграет среди тех, кто сделает пожертвование на восстановление лицея в селе Бузова.

Для участия в розыгрыше нужно сделать пожертвование от 24 долларов и выбрать вышиванку, которая нравится больше всего по ссылке. Сбор проходит с 18 мая по 1 июня этого года.

Напомним, ранее мы писали, что американская актриса и певица Барбра Стрейзанд пожертвовала Украине 240 тысяч долларов. Также мы рассказывали, что молодая украинская певица, проучившая организаторов "Санремо", поддержала инициативу UNITED24.