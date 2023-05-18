Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow UNITED24 создала уникальные вышиванки для Кэтрин Винник, Шрайбера и других звезд arrow

UNITED24 создала уникальные вышиванки для Кэтрин Винник, Шрайбера и других звезд

18 мая 2023 14:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
UNITED24 создала уникальные вышиванки для Кэтрин Винник, Шрайбера и других звезд
Звездные послы платформы UNITED24. Фото: UNITED24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают День вышиванки. По этому случаю фандрайзинговая платформа UNITED24 вместе с брендом ETNODIM при поддержке Музея Ивана Гончара создала уникальные вышиванки для звездных послов.

Об этом сообщается в соцсетях UNITED24.

Читайте также:

Вышиванки для звезд

Каждая вышиванка особенная. Так, на рубашке американского актера и сценариста Лиева Шрайбера изображены орнаменты Одесской области, откуда происходят его предки.

На вышиванке футбольной легенды Андрея Шевченко, как киевлянина, расцвели каштаны. А в основе вышиванки канадской актрисы Кэтрин Винник лежит традиционный орнамент Галиции, где родились бабушка и дедушка звезды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Благотворительная инициатива

Каждая из 13 вышиванок существует в двух экземплярах. Одна для посла UNITED24. А вторая — для любого желающего. Их фандрайзинговая платформа разыграет среди тех, кто сделает пожертвование на восстановление лицея в селе Бузова.

Для участия в розыгрыше нужно сделать пожертвование от 24 долларов и выбрать вышиванку, которая нравится больше всего по ссылке. Сбор проходит с 18 мая по 1 июня этого года.

Напомним, ранее мы писали, что американская актриса и певица Барбра Стрейзанд пожертвовала Украине 240 тысяч долларов. Также мы рассказывали, что молодая украинская певица, проучившая организаторов "Санремо", поддержала инициативу UNITED24.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас