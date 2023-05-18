UNITED24 створила унікальні вишиванки для Кетрін Винник, Шрайбера та інших зірок

Зіркові амбасадори платформи UNITED24. Фото: UNITED24

Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають День вишиванки. З цієї нагоди фандрайзингова платформа UNITED24 разом з брендом ETNODIM за підтримки Музей Івана Гончара створила унікальні вишиванки для зіркових амбасадорів.

Про це повідомляється у соцмережах UNITED24.

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Кожна вишиванка особлива. Так на сорочці американського актора та сценариста Лієва Шрайбера зображені орнаменти Одещини, звідки походять його предки.

На вишиванці футбольної легенди Андрія Шевченка, як киянина, розквітли каштани. А в основі вишиванки канадської акторки Кетрін Винник лежить традиційний орнамент Галичини, де народилися бабуся й дідусь зірки.

Благодійна ініціатива

Кожна з 13 вишиванок існує у двох екземплярах. Одна для амбасадора UNITED24. А друга — для кожного бажаючого. Їх фандрайзингова платформа розіграє серед тих, хто зробить пожертву на відбудову ліцею у селі Бузова.

Для участі у розіграші потрібно зробити пожертву від 24 доларів та обрати вишиванку, яка подобається найбільше за посиланням. Збір триває з 18 травня до 1 червня цього року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська акторка та співачка Барбра Стрейзанд пожертвувала Україні 240 тисяч доларів. Також ми розповідали, що молода українська співачка, яка провчила організаторів "Санремо", підтримала ініціативу UNITED24.