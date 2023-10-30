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Успешнее многих — жена Виктора Павлика рассказала, сколько зарабатывает

30 октября 2023 16:33
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Успешнее многих — жена Виктора Павлика рассказала, сколько зарабатывает
Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова. Фото Instagram: repyahovakate
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

29-летняя супруга Виктора Павлика Екатерина Репьяхова решила поделиться с подписчиками, чем именно она занимается и сколько зарабатывает. Аргументировала это решение тем, что она гордится собой и, вероятно, хочет вдохновить своих поклонников собственным примером.

Информацию о своей занятости и доходе Репьяхова опубликовала в Instagram.

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Не останавливается на достигнутом

Екатерина Репьяхова работает концертным директором, а также развивает собственный бизнес и блог в социальной сети Instagram. У нее есть собственный бренд детской одежды и косметики, а также блог, в котором делится личной жизнью и показывает, как она воспитывает их общего с Виктором Павликом 2-летнего сына Михаила.

 

За время отношений с певцом Екатерина набрала достаточно большую аудиторию в Instagram, сейчас у нее 170 тысяч подписчиков. Благодаря популярности страницы у нее заказывают рекламу, на чем Екатерина зарабатывает очень хорошие деньги. Она рекламирует товары для детей, косметически продукцию, одежду и т.д.

 

В сторис девушка опубликовала информацию относительно себя, своего блога и своего дохода с него. Оказалось, благодаря рекламе на своей странице в Instagram Екатерина зарабатывает 7 тысяч долларов ежемесячно, это почти 260 тысяч гривен.

 

Скриншот со сторис в Instagram: repyahovakate

Также у девушки заработок с бизнеса и своей деятельности как концертного менеджера, однако сколько она зарабатывает в целом, Репьяхова не рассказала.

 

Эту информацию Катя рассказала, чтобы продвинуть продажу пособия по блогингу, которое создала сама.

В сторис блоггер подчеркнула, что гордится собой и не собирается останавливаться на достигнутом.

"И я с пониманием отношусь к тем, кого я триггерю",  –– добавила Катя в старости.

Напомним, супруга Виктора Павлика ответила на критику своего беззаботного отдыха в Турции.

Также мы писали, что жена Виктора Павлика похвасталась фигурой в купальнике после тренировок.

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