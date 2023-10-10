Дружина Віктора Павліка похизувалася фігурою у купальнику після місяців тренувань

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова показала фото в купальнику зі свого відпочинку в Туреччині. Жінка останні місяці багато відвідувала спортзал.

Знімками Репяхова поділилася у своєму Instagram.

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Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова відпочила на турецькому куроті з сином. На фото, якими поділилася Репяхова, вона ніжиться у басейні в синьому купальнику, демонструючи струнку фігуру.

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка Катерина Репяхова з сином. Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate

Раніше жінка поділилася думками щодо власної зовнішності після того, як наважилася зробити пластичну операцію. За словами Репяхової, якщо людині щось не подобається у собі, треба не гаяти часу, а одразу змінюватися. Жінка зізнається, себе до пластики вона не може сприймати, а от з "новим" носом вона щаслива людина.

Операція коштувала Репяховій 3520 євро (140 тисяч гривень). Вона зазначила, що якщо потрібно додатково вирівнювати перегородку, то треба викласти ще 1100 євро (44 тисячі гривень).

На цьому зміни у зовнішності Репяхової не закінчилася. Тепер блогерка ходить у спортзал кілька разів на тиждень. А ще вона змінила свій раціон, прибрала борошняне, солодке, коллу, фаст-фуд та хліб.

Жінка зізналася, що її філософія проста:

"Бути кращою версією себе. Життя одне, і воно таке швидкоплинне", — поділилася зірка.

Раніше Санта Дімопулос розкрила секрет своєї стрункої фігури.

Нагадаємо, Катерина Репяхова показала своє ідеальне дитинство.