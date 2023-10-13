Дружина Віктора Павліка відповіла на критику свого безтурботного відпочинку у Туреччині

Дружина Віктора Павліка відповіла на критику свого безтурботного відпочинку в Туреччині
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова повернулася з відпочинку в Туреччині. Жінка показала кілька світлин з курорту й одразу отримала шквал критики на свою адресу.
Знімками Репяхова поділилася у своєму Instagram.
Жити щасливо заради себе і своїх рідних
Катерина Репяхова відпочивала на турецькому курорті із сином. На фото, якими поділилася Репяхова, вона ніжиться у басейні, демонструє фігуру у купальнику та насолоджується вечерею в ресторані. Блогерку у мережі розкритикували за безтурбтній відпочинок, який, на думку фоловерів, не начасі, коли в Україні війна.
"Немає у нас із вами іншого життя, щоб відкладати це. Мій вибір — жити щасливе життя заради себе і своїх близьких. Якщо хтось вважає інакше, мені вас щиро шкода. Раджу звернутися до психолога і на певний час відписатися від усіх блогерів", — відповіла критикам дружина Віктора Павліка і розповіла, що має багато планів, серед яких народити ще одну дитину.
Підписники докорили Репяховій, що в Україні та Ізраїлі війна, тож вона не має веселитися та танцювати. На це блогерка відповіла, що її сестра, яка з дітьми перебуває в Ізраїлі, теж знаходить час на дітей та сміх.
"Якщо вам хтось скаже, що ви не маєте права веселитися, радіти, бути щасливою заради себе і своїх дітей — біжіть від таких людей якомога далі", — коментує блогерка.
Репяхова порадила всім, хто пише, що зараз не час для веселощів, звернутися до фахівця з ментального здоров'я.
Нагадаємо, Катерина Репяхова показала своє ідеальне дитинство.
Раніше дружина Віктора Павліка похизувалася фігурою у купальнику після місяців тренувань.
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