В бою на Луганщине погиб художник и музыкант Антон Дербилов

Художник, скульптор, музыкант и защитник Украины Антон Дербилов. Фото: Facebook/5brigadeNGU

Кровавая война, которую на нашей земле развязала россия, продолжает уносить жизни лучших сыновей и дочерей Украины. В боях за освобождение города Кременная, Луганской области погиб художник, скульптор и музыкант Антон Дербилов.

Об этом в Facebook сообщила 5-я Слобожанская бригада Нацгвардии.

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Антон Дербилов был ветераном Слобожанского контрнаступления. За жизнь награжден медалями "За храбрость в бою", "Несокрушимым героям русско-украинской войны" и за "Доблестную службу". Защищал Украину от оккупантов с февраля 2022 года.

"6 апреля в результате минометного обстрела Антон получил ранения несовместимые с жизнью и погиб на поле боя с оружием в руках. Жил и погиб как Герой", — говорится в сообщении 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии

Антону было всего 43 года. Без отца остались три дочери.

Защитник нашей страны Антон Дербилов. Фото: Facebook/Антон Дербилов

Напомним, ранее мы писали, что в боях на Краматорском направлении погиб звездный музыкант Константин Старовицкий, игравший в Национальном академическом духовом концерте, Киевской опере и Национальной филармонии.

Также мы рассказывали, что певица Наталья Могилевская прокомментировала гибель на фронте участника "Лиги смеха" Романа Иваненко. Артистка была его тренером на проекте.