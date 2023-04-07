Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow В бою на Луганщині загинув художник та музикант Антон Дербілов arrow

В бою на Луганщині загинув художник та музикант Антон Дербілов

7 квітня 2023 21:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Художник, скульптор, музикант та захисник України Антон Дербілов. Фото: Facebook/5brigadeNGU
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Кривава війна, яку на нашій землі розв’язала росія, продовжує забирати життя кращих синів та доньок України. У боях за звільнення міста Кремінна, Луганської області, загинув художник, скульптор та музикант Антон Дербілов. 

Про це у Facebook повідомила 5-та Слобожанська бригада Нацгвардії.

Читайте також:

Антон Дербілов був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя нагороджений медалями "За хоробрість у бою", "Незламним героям російсько-української війни" та за "Доблесну службу". Захищав Україну від окупантів з лютого 2022 року.

"6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення несумісні з життям та загинув на полі бою зі зброєю у руках. Жив та загинув як Герой", — йдеться в повідомленні 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії

Антонові було лише 43 роки. Без батька залишилося три доньки.

Захисник нашої країни, Антон Дербілов. Фото: Facebook/Антон Дербілов

Нагадаємо, раніше ми писали, що у боях на Краматорському напрямку загинув зірковий музикант Костянтин Старовицький, який грав у Національному академічному духовому концерті, Київській опері та Національній філармонії.

Також ми розповідали, що співачка Наталія Могилевська прокоментувала загибель на фронті учасника "Ліги сміху" Романа Іваненка. Артистка була його тренеркою на проєкті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB