В бою на Луганщині загинув художник та музикант Антон Дербілов

Художник, скульптор, музикант та захисник України Антон Дербілов. Фото: Facebook/5brigadeNGU

Кривава війна, яку на нашій землі розв’язала росія, продовжує забирати життя кращих синів та доньок України. У боях за звільнення міста Кремінна, Луганської області, загинув художник, скульптор та музикант Антон Дербілов.

Про це у Facebook повідомила 5-та Слобожанська бригада Нацгвардії.

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Антон Дербілов був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя нагороджений медалями "За хоробрість у бою", "Незламним героям російсько-української війни" та за "Доблесну службу". Захищав Україну від окупантів з лютого 2022 року.

"6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення несумісні з життям та загинув на полі бою зі зброєю у руках. Жив та загинув як Герой", — йдеться в повідомленні 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії

Антонові було лише 43 роки. Без батька залишилося три доньки.

Захисник нашої країни, Антон Дербілов. Фото: Facebook/Антон Дербілов

Нагадаємо, раніше ми писали, що у боях на Краматорському напрямку загинув зірковий музикант Костянтин Старовицький, який грав у Національному академічному духовому концерті, Київській опері та Національній філармонії.

Також ми розповідали, що співачка Наталія Могилевська прокоментувала загибель на фронті учасника "Ліги сміху" Романа Іваненка. Артистка була його тренеркою на проєкті.