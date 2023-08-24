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В День Независимости Дмитрий Комаров презентует новый сезон шоу "Путешествуй по Украине"

24 августа 2023 07:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В День Независимости Дмитрий Комаров презентует новый сезон шоу "Путешествуй по Украине"
Телеведущий, блоггер Дмитрий Комаров. Фото: Instagram/komarovmir
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, в День Независимости Украины, состоится премьера нового сезона проекта "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым". Телеведущий и журналист на собственном опыте еще раз докажет: отдых в родном государстве — ничем не хуже, и даже лучше самых известных мировых курортов. А также покажет особый репортаж о ядерном оружии, которое досталось Украине после распада Советского Союза.

Об этом сообщает телеканал "1+1".

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Подробности премьеры

Новые серии были сняты до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Зрители увидят сразу девять новых выпусков проекта. Дмитрий Комаров покажет новые локации на карте Украины и откроет известные многим маршруты по другому ракурсу, рассказывая о них в своем авторском стиле.

Новый сезон проекта о туристических местах в Украине съемочная группа сняла еще в 2021 году.

"Как и всегда, главные герои программы — простые украинцы. Искренние, очень гостеприимные и смелые люди, о которых сегодня знает весь мир. После победы мы обязательно отстроим все то, что было разрушено, и сделаем наши туристические маршруты еще лучше. Такими, что туристы со всего мира будут мечтать приехать на отдых именно в Украину", — рассказал Дмитрий Комаров накануне премьеры своего авторского проекта.

Телеведущий расскажет о туристических богатствах Полесья, Карпат, Днепропетровщины, Херсонщины, Киевщины и других регионов Украины. Такие особенности делают нашу страну уникальной и разнообразной.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Комаров презентовал дубляж докфильма о войне "Рік" на четырех языках. Также мы рассказывали, что украинский флаг с автографами участников Imagine Dragons разыграют ради доброго дела.

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