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В День Незалежності Дмитро Комаров презентує новий сезон шоу "Мандруй Україною"

24 серпня 2023 07:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В День Незалежності Дмитро Комаров презентує новий сезон шоу "Мандруй Україною"
Телеведучий, блогер Дмитро Комаров. Фото: Instagram/komarovmir
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, в День Незалежності України, відбудеться прем'єра нового сезону проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим". Телеведучий та журналіст на власному досвіді вкотре доведе: відпочинок в рідній державі — нічим не гірший, і навіть кращий за найвідоміші світові курорти. А також покаже особливий репортаж — про ядерну зброю, яка дісталася Україні після розпаду Радянського Союзу.

Про це повідомляє телеканал "1+1".

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Подробиці прем’єри

Нові серії було відзнято до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Глядачі побачать відразу дев’ять нових випусків проєкту. Дмитро Комаров покаже  нові локації на мапі України та відкриє  відомі багатьом маршрути з іншого ракурсу, розповідаючи про них у своєму авторському стилі.

Новий сезон проєкту про туристичні місця в Україні знімальна група відзняла ще у 2021 році. 

"Як і завжди, головні герої програми  прості українці. Щирі, дуже гостинні та сміливі люди, про яких сьогодні знає увесь світ. Після перемоги ми обов'язково відбудуємо все те, що було зруйновано, та зробимо наші туристичні маршрути ще кращими. Такими, що туристи з усього світу мріятимуть приїхати на відпочинок саме до України", — розповів Дмитро Комаров напередодні прем'єри свого авторського проєкту.

Телеведучий розповість про туристичні багатства Полісся, Карпат, Дніпропетровщини, Херсонщини, Київщини та інших регіонів України. Такі особливості й роблять нашу країну унікальною та різноманітною. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Комаров презентував дубляж докфільму про війну "Рік" чотирма мовами. Також ми розповідали, що український прапор з автографами учасників Imagine Dragons розіграють заради доброї справи.

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