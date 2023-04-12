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Дмитро Комаров презентував дубляж докфільму про війну "Рік" чотирма мовами: де дивитися

12 квітня 2023 09:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дмитро Комаров презентував дубляж докфільму про війну "Рік" чотирма мовами: де дивитися
Телеведучий, блогер Дмитро Комаров знімає матеріал для фільму "Рік". Фото: Instagram/komarovmir
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На роковини повномасштабної війни на телебаченні вийшло чимало спеціальних проєктів. Найпопулярнішим за переглядами та згадками у соцмережах став авторський документальний фільм "Рік" телеведучого, блогера Дмитра Комарова. 

У своєму Instagram він повідомив, що проєкт продублювали кількома іноземними мовами.

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Телеведучий був першим журналістом, який на власні очі побачив та зафільмував жахіття звільнених Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Він бачив перші емоції людей одразу після деокупації Київщини, Харківщини, Херсонщини. 

Також глядачі побачили чимало ексклюзиву від Президента Володимира Зеленського, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та головнокомандуючих, які ухвалюють ключові рішення. 

Фільм вийшов у двох частинах на YouTube каналі "Світ навиворіт" та зібрав мільйони перегляди. Дмитро Комаров з командою зробили професійний дубляж фільму "Рік" на англійську, іспанську, португальську та французьку мови.

"Це тільки початок. Продовжуємо роботу в студії над іншими мовами. Світ має знати правду про жорстоку війну, яку розв'язала рф проти України. Якщо у вас є друзі, знайомі, партнери та родичі у країнах, де говорять цими мовами долучайтесь до нашої інформаційної боротьби. Розсилайте посилання. Нехай увесь світ побачить "Рік", — написав Дмитро. 

Англійська мова

Французька мова

Іспанська мова

Португальська мова 

Нагадаємо, раніше ми писали, що українську історичну драму "Щедрик" покажуть в Японії на великих екранах. Також ми розповідали, що український мультфільм  "Мавка. Лісова пісня" очолив французький кінопрокат в перший день релізу.

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