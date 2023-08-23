Український прапор з підписами учасників Imagine Dragons розіграють заради доброї справи

Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс, Сашко та Тай Арнольд. Фото: Євген Живчик

До Дня Державного прапора України фандрейзингова платформа UNITED24 запускає розіграш прапора з підписами Imagine Dragons. Виграти його можна за внесок на відбудову України.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент ініціативи.

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Внесок на відбудову України

14 серпня під час концерту Imagine Dragons у Варшаві на сцену вийшов 15-річний Сашко з Новогригорівки, якому присвячений кліп Crushed. Сашко розгорнув український прапор з написом UNITED24. Фронтмен гурту Ден Рейнольдс та режисер кліпів Тай Арнольд приєдналися до українця.

Фандрейзингова платформа розіграє прапор за внесок на відбудову України.

Щоб взяти участь у розіграші, достатньо зробити внесок 24$ або 240 грн на напрямок "Відбудова України". Розіграш триватиме з 23 серпня по 1 вересня. Кількість внесків від однієї людини необмежена.

Imagine Dragons — лауреати діамантової премії "Греммі", квартет із Лас-Вегаса Imagine Dragons відомий як один із найпопулярніших рок-гуртів у світі. Загалом було продано 66 млн альбомів, 55 млн цифрових пісень і 110 мільяррди прослуховувань на стримінгових платформах.

Це єдиний гурт в історії, який випустив чотири діамантові альбоми: Radioactive, Believer, Demons та Thunder. З моменту заснування в 2009 році вони п’ять разів потрапляли в десятку Billboard Top 200 з альбомами Night Visions (2012), Smoke + Mirrors (2015), Evolve (2017), Origins (2018) і Mercury — Act 1 (2021). З випуском Mercury — Act 2 у 2022 році вони завершили свій перший подвійний альбом, спродюсований легендарним Ріком Рубіном.

У 2022 році Президент України Володимир Зеленський запросив Imagine Dragons стати амбасадорами платформи UNITED24.

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