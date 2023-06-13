В ДТП погиб звезда сериала "Любовь вдовца"

Актер Трит Уильямс. Фото: Google

В США в трагическом ДТП погиб американский актер, многократный номинант премии "Золотой глобус" Трит Уильямс. Звезде фильма "Волосы" и сериала "Любовь вдовца" был 71 год.

Об этом сообщает издание People.

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Подробности

Гибель кинозвезды актера подтвердил его агент Барри МакФерсон, проработавший с Тритом 15 лет. Авария произошла в понедельник, 12 июня, на автомобильной трассе в штате Вермонт.

"Он собирался сделать поворот, машина подрезала его. Я просто опустошен. Он был лучшим парнем. Он был таким талантливым. Режиссеры любили его. Трит был сердцем Голливуда с конца 1970-х. У него была сбалансированная карьера", — прокомментировал гибель кинозвезды Барри.

Полиция штата Вермонт также опубликовала пресс-релиз, в котором подтвердила личность Уильямса. Расследование находится в начальной стадии. Правоохранители еще вернутся на место ДТП, чтобы продолжить осмотр места трагедии.

Фотография Трита Уильямса с автографом. Фото: Google

Об актере

Началом актерской карьеры Трита Уильямса можно считать 1979 год, когда на экраны вышел популярный фильм-мюзикл "Волосы" режиссера Милоша Формана, созданный на основе одноименной бродвейской театральной постановки.

За участие в киноленте актер был номинирован на премию "Золотой глобус" как лучший дебютант, а впоследствии получил вторую номинацию — на этот раз за участие в кинопроекте "Принц города". Третья номинация досталась Триту за роль Стэнли Ковальски в телевизионном фильме 1984 года "Трамвай "Желание"".

Актер Трит Уильямс в мюзикле "Волосы". Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер на своем автомобиле сбил велосипедистку. Также мы рассказывали, что скончался фронтмен американской группы The Nerves.