Остап Ступка прокоментував звинувачення потерпілого у "п'яній" ДТП

Остап Ступка. Фото: Остап Ступка/Facebook

Актор Остап Ступка заперечує слова постраждалого у "п’яній" ДТП. Чоловік звинуватив українську зірку кіно у невиплаті компенсацій за лікування.

Про це пише ТСН.ua.

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Актор запевнив, що вже відшкодував потерпілому чималу суму.

Ступка запевняє, що одразу ж після того, як лікарі дозволили Ярославу приймати відвідувачів, він прийшов до нього обговорити оплату лікування.

"Як тільки я дізнався, що до нього можна відвідувачам, я одразу приїхав та вийшов на контакт. Ми намагалися, як нормальні адекватні люди, домовитися. Він плутається у фактах і говорить неправдиві речі з приводу мого фінансування його першого етапу лікування, коли він перебував у лікарні. Він озвучив суму у близько 20 тисяч гривень. Це повна неправда. Сума відшкодування становить 50 тисяч гривень", — говорить актор.

Відкритий до спілкування

Остап Ступка запевнив, що перебування у лікарні та усі питання з лікування потерпілого були компенсовані. Актор заявив, що готовий все це й надалі оплачувати та забезпечувати.

"Я не відмовляюсь і нікуди не тікаю. Я відкритий до спілкування", — заявив Ступка, — Як тільки виникала потреба приїхати та оплатити медикаменти, я одразу приїздив до нього. Я не пам’ятаю, скільки це було разів, але ми були на прямому контакті. Коли його виписали додому, я йому сказав, що якщо щось буде потрібно — привезти чи допомогти, — щоб він мені телефонував. Але дуже багато часу він цього не робив".

Сума морального збитку та відшкодування за понівечене авто наразі ще не визначена.

"Ми не визначилися ще з сумою остаточного відшкодування за все. Гроші за пошкодження автомобіля також входять у загальну суму відшкодування у справі. Машина коштує відповідну суму, також моральні збитки, ще якісь речі, це все буде оформлене у загальну суму відшкодування. Не можна по частинах і якось це затягувати. Це все має відшкодуватися однією сумою за всі пункти. Я готовий йому відшкодувати деякі речі, але я чекаю, коли збереться відповідна сума", — сказав актор.

Остап Ступка попросив Ярослава не давати подібних коментарів щодо перебігу справи, адже поки що усі питання перебувають на етапі перемовин.

"Мені дуже неприємно читати ці речі, мене оббріхують. Мені прикро, що Ярослав став на цей шлях, але у мене ще жевріє надія, що він повернеться на правильний шлях, інакше він ризикує поставити під загрозу мої прагнення завершити усе це діло миром", — розповів актор і закликав Ярослава утриматися від зайвих коментарів по справі, поки її не завершать.

Нагадаємо, раніше ми писали, що закінчився запобіжний захід Остапа Ступки через "п'яне" ДТП: що чекає на актора. Також ми розповідали, що співачка Злата Огнєвіч показала місце, де побачила розстріл ДРГ-шника.