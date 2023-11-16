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В Индонезии известную британскую группу обвиняют в пропаганде ЛГБТК+

16 ноября 2023 07:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Индонезии известную британскую группу обвиняют в пропаганде ЛГБТК+
Британская группа Coldplay. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Более 200 консервативных мусульман прошли маршем в столице Индонезии, призывая отменить концерт британской группы Coldplay из-за поддержки британской группы ЛГБТК+ сообщества.

Об этом сообщает издание AP.

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Протестующие, которые шли примерно в одном километре от концертной площадки в Джакарте, держали большой баннер с надписью: "Отклонить, отменить и распустить концерты Coldplay". Они описали группу как "пропагандиста" ЛГБТК+, заявив, что ее позиция вредит вере и морали. Так, например, вокалист Крис Мартин одевается в радужные цвета и развевает флаги гей-парада во время выступлений.

Эта же протестная группа на прошлой неделе также устроила демонстрации в нескольких местах Джакарты, включая посольство Великобритании.

Индонезия — светская мусульманская страна и имеет давнюю историю религиозной терпимости, но небольшая экстремистская сторона стала более радикальной в последние годы.

Что касается концерта, то он все-таки состоялся. Британские музыканты выступили перед многотысячной толпой на одном из стадионов. Крис Мартин отметил, что они впервые в Индонезии с концертами, которых фанаты ждали 25 лет. И как результат — 70 тысяч билетов было продано менее чем через два часа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Defla Kartika (@defla.k)

Напомним, ранее мы писали, что на фоне скандального развода Эмеральд извинилась перед другом из ЛГБТК+ сообщества. Также мы рассказывали, что любимый стилист-парикмахер Ким Кардашьян расстался с актером сериалов "Эйфория" и "Белый лотос".

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