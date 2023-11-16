Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow В Індонезії відомий британський гурт звинувачують у пропаганді ЛГБТК+ arrow

В Індонезії відомий британський гурт звинувачують у пропаганді ЛГБТК+

16 листопада 2023 07:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В Індонезії відомий британський гурт звинувачують у пропаганді ЛГБТК+
Британський гурт Coldplay. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Понад 200 консервативних мусульман пройшли маршем у столиці Індонезії, закликаючи скасувати концерт британського гурту Coldplay через підтримку британською групою ЛГБТК+ спільноти.

Про це повідомляє видання AP.

Читайте також:

Мусульмани проти Coldplay

Протестувальники, які йшли приблизно за один кілометр від концертного майданчика в Джакарті, тримали великий банер із написом: "Відхилити, скасувати та розпустити концерти Coldplay". Вони описали гурт як "пропагандиста" ЛГБТК+, заявивши, що його позиція шкодить вірі та моралі. Так, наприклад, вокаліст Кріс Мартін одягається у веселкові кольори та розмахує прапорами гей-параду під час виступів.

Ця ж протестна група минулого тижня також влаштувала демонстрації в кількох місцях Джакарти, включно з посольством Великої Британії.

Індонезія — світська мусульманська країна і має давню історію релігійної толерантності, але невелика екстремістська сторона стала більш радикальною в останні роки.

Щодо концерту, то він все-таки відбувся. Британські музиканти виступили перед багатотисячним натовпом на одному зі стадіонів. Кріс Мартін зазначив, що вони вперше в Індонезії з концертами, на які фанати чекали 25 років. І як результат — 70 тисяч квитків було продано менш ніж за дві години.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Defla Kartika (@defla.k)

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі скандального розлучення Емеральд вибачилась перед другом з ЛГБТК+ спільноти. Також ми розповідали, що улюблений стиліст-перукар Кім Кардаш’ян розлучився з актором серіалів "Ейфорія" та "Білий лотос".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі