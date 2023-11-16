В Індонезії відомий британський гурт звинувачують у пропаганді ЛГБТК+

Британський гурт Coldplay. Фото: Google

Понад 200 консервативних мусульман пройшли маршем у столиці Індонезії, закликаючи скасувати концерт британського гурту Coldplay через підтримку британською групою ЛГБТК+ спільноти.

Про це повідомляє видання AP.

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Протестувальники, які йшли приблизно за один кілометр від концертного майданчика в Джакарті, тримали великий банер із написом: "Відхилити, скасувати та розпустити концерти Coldplay". Вони описали гурт як "пропагандиста" ЛГБТК+, заявивши, що його позиція шкодить вірі та моралі. Так, наприклад, вокаліст Кріс Мартін одягається у веселкові кольори та розмахує прапорами гей-параду під час виступів.

Ця ж протестна група минулого тижня також влаштувала демонстрації в кількох місцях Джакарти, включно з посольством Великої Британії.

Індонезія — світська мусульманська країна і має давню історію релігійної толерантності, але невелика екстремістська сторона стала більш радикальною в останні роки.

Щодо концерту, то він все-таки відбувся. Британські музиканти виступили перед багатотисячним натовпом на одному зі стадіонів. Кріс Мартін зазначив, що вони вперше в Індонезії з концертами, на які фанати чекали 25 років. І як результат — 70 тисяч квитків було продано менш ніж за дві години.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі скандального розлучення Емеральд вибачилась перед другом з ЛГБТК+ спільноти. Також ми розповідали, що улюблений стиліст-перукар Кім Кардаш’ян розлучився з актором серіалів "Ейфорія" та "Білий лотос".