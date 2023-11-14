Зірковий перукар Кріс Епплтон розлучається з актором Ейфорії Лукасом Гейджем

Кріс Епплтон і Лукас Гейдж. Фото: instagram.com/chrisappleton1

Перукар Кім Кардаш'ян — Кріс Епплтон — подав на розлучення зі своїм чоловіком, актором серіалів "Білий лотос" і "Ейфорія" Лукасом Гейджем після шести місяців шлюбу.

Про це пише CNN.

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Причина — непримиренні розбіжності

40-річний перукар Кріс Епплтон, який є особистим стилістом по волоссю Кім Кардаш'ян, а також працює з Джей Ло, Дуа Ліпою та іншими, пів року тому вийшов заміж за 28-річного актора Лукаса Гейджа.

Судячи з Instagram Кріса, вони з Лукасом побралися у Лас Вегасі і це було цілком спонтанне рішення. Тоді церемонію проводила сама Кім Кардаш'ян.

Тоді вони влаштували гучну вечірку і взяли лімузін. Там вони зробили і парні татуювання.

Фото парних татуювань подружжя з instagram.com/chrisappleton1

Зараз стало відомо, що чоловіки подали прохання про розлучення у Лос-Анджелесі. Підставою для цього вказано "непримиренні розбіжності".

Згідно з заявою, пара не має спільних дітей і підписала післяшлюбний договір у травні.

Гейдж і Епплтон вперше публічно підтвердили свій роман у березні, дебютувавши на червоній доріжці під час вечірки Vanity Fair і TikTok Young Hollywood.

Нагадаємо, Кім Кардашьян провела весільну церемонію свого стиліста.

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