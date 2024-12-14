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В Испании трагически погиб основатель известного бренда одежды

14 декабря 2024 20:11
Евгений Берестюк - Редактор
В Испании погиб соучредитель бренда одежды Mango Исаак Андик
Испанский бизнесмен Исаак Андик. Фото: Facebook/isakandicenterprenure
Евгений Берестюк - Редактор

Соучредитель одного из крупнейших в Европе ретейлеров, брендов одежды Mango Исак Андик трагически погиб недалеко от Барселоны. Ему был 71 год. Причиной стало падение в ущелье.

Об этом сообщает BBC.

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Испанский миллиардер упал в ущелье с высоты 150 метров. Это произошло во время экскурсии с семьей в Каталонии.

"Исак был примером для всех нас. Он посвятил свою жизнь Mango, оставив незабываемый след благодаря своему стратегическому видению, вдохновляющему лидерству и непреклонной приверженности ценностям", — говорится в заявлении генерального директора Mango Тони Руиса.

Бренд Mango был основан в 1984 году, когда Андик вместе со старшим братом Нахманом открыли свой первый магазин в Барселоне. Сейчас компания активно присутствует на более чем 120 рынках и имеет более 2800 магазинов, в которых работают 15,5 тысячи сотрудников по всему миру.

Наследником Андика является его сын Джонатан Андик, родившийся в 1981 году. Входит в состав директоров Mango. На момент трагической смерти испанского бизнесмена состояние его семьи оценивалось в 4,5 млрд долларов.

Летиция и Исаак
Королева Испании Летиция и Исаак Андик. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что ушел из жизни испанский актер Хосе де ла Торре, наиболее известный по роли в сериале "Той-бой" на Netflix. Также мы рассказывали, что на фронте погиб актер театра и кино Яков Ткаченко.

трагедия смерть мода Испания миллиардеры

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