Помер актор Хосе де ла Торре — причина смерті

Іспанський актор Хосе де ла Торре. Фото: instagram.com/josedelatorre___/

Пішов з життя іспанський актор Хосе де ла Торре, найбільш відомий за роллю в серіалі "Той-бой" на Netflix. Зірці було 37 років.

Про цю трагічну звістку повідомляють кілька новинних агентств.

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Пішов з життя Хосе де ла Торре

Актор помер у четвер, 5 грудня. Церемонія прощання відбулася наступного дня в Іспанії.

Причина смерті не була розкрита, однак, за даними ЗМІ, він пішов з життя через кілька місяців після того, як у червні він повідомив, що у нього діагностували "серйозну хворобу", про яку нічого не було відомо в публічному просторі.

Його останній пост в Instagram був зроблений 3 червня. Актор разом з друзями святкував Barceló Desalia 2024 на Канарських островах. Він виглядав здоровим та щасливим.

Незабаром після свого одкровення він, здавалося, відійшов від публічних виступів та соціальних мереж.

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