В Іспанії загинув співзасновник бренду одягу Mango Ісак Андік

Іспанський бізнесмен Ісак Андік. Фото: Facebook/isakandicenterprenure

Співзасновник одного з найбільших у Європі ретейлерів, брендів одягу Mango Ісак Андік трагічно загинув неподалік Барселони. Йому був 71 рік. Причиною стало падіння в ущелину.

Про це повідомляє BBC.

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Іспанський мільярдер упав у ущелину з висоти 150 метрів. Це сталося під час екскурсії із сім'єю у Каталонії.

"Ісак був прикладом для всіх нас. Він присвятив своє життя Mango, залишивши незабутній слід завдяки своєму стратегічному баченню, надихаючому лідерству та непохитній прихильності до цінностей", — йдеться в заяві генерального директора Mango Тоні Руїса.

Бренд Mango було засновано в 1984 році, коли Андік разом зі старшим братом Нахманом відкрили свій перший магазин в Барселоні. Зараз компанія активно присутня на більш ніж 120 ринках і має понад 2800 магазинів, в яких працюють 15,5 тисяч співробітників по всьому світу.

Спадкоємцем Андіка є його син Джонатан Андік, який народився 1981 року. Входить до складу директорів Mango. На момент трагічної смерті іспанського бізнесмена статки його родини оцінювались в 4,5 млрд доларів.

Королева Іспанії Летиція та Ісак Андік. Фото: Reuters

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