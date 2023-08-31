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В Италии стартовал Венецианский кинофестиваль: фото

31 августа 2023 08:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Италии стартовал Венецианский кинофестиваль: фото
Члены жюри 80-го Венецианского кинофестиваля. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На итальянском острове Лидо прошла торжественная церемония открытия юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля. На красную дорожку вышли преимущественно местные и европейские знаменитости. Из-за забастовки сценаристов и актеров в США голливудские звезды в Италию не прилетели.

Новини.LIVE расскажет подробнее и покажет фотографии с церемонии.

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Церемония началась с вручения "Золотого льва Святого Марка" за вклад в мировое киноискусство и карьерные достижения 90-летнему режиссеру Лилиан Кавани. Она известна, в частности, благодаря ленте "Ночной портье" 1974 года. На фестивале она представит свой первый за 20 лет фильм "Ход времени".

Режиссер Лилиана Кавани. Фото: Reuters

Забастовка за океаном существенно отразилась на программе старейшего кинофестиваля мира. Так, например, фильм "Претенденты" Луки Гуаданьино с Зендеей в главной роли не открывал фестиваль. Вместо нее показали фильм "Капитан" Эдоардо Де Анджелиса.

На красную дорожку вышел глава жюри, американский режиссер французского происхождения Дэмьен Шазелл с женой, модели Бьянка Балти, Мариякарла Босконо, Тони Гаррн, режиссеры Джейн Кэмпион, Лука Гуаданьино и другие знаменитости.

Итальянская актриса Екатерина Мурино. Фото: Reuters
Модель Бьянка Балти. Фото: Reuters
Режиссер Альберто Барбера и его супруга Джулия Росмарини. Фото: Reuters
Режиссер и член жюри Элизабет Джейн Кэмпион. Фото: Reuters
Председатель жюри, режиссер Дэмьен Шазелл. Фото: Reuters

Почти половину конкурсной программы составляют байопики. Так, например, "Феррари" Майкла Манна рассказывает о знаменитом гонщике и основателе культового бренда Энцо Феррари. "Маэстро" Брэдли Купера — об американском композиторе и дирижере Леонарде Бернстайне. А лента "Присцилла" Софии Копполы — о жене короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и о нем самом.

Фестиваль продлиться до 9 сентября.

Напомним, ранее мы писали, что в Лондоне прошел ежегодный Notting Hill Carnival. Также мы рассказывали, что звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на громкий скандал по поводу музыкального фестиваля в Польше за деньги россиян.

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