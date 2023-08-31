В Италии стартовал Венецианский кинофестиваль: фото
На итальянском острове Лидо прошла торжественная церемония открытия юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля. На красную дорожку вышли преимущественно местные и европейские знаменитости. Из-за забастовки сценаристов и актеров в США голливудские звезды в Италию не прилетели.
Новини.LIVE расскажет подробнее и покажет фотографии с церемонии.
Первые награды
Церемония началась с вручения "Золотого льва Святого Марка" за вклад в мировое киноискусство и карьерные достижения 90-летнему режиссеру Лилиан Кавани. Она известна, в частности, благодаря ленте "Ночной портье" 1974 года. На фестивале она представит свой первый за 20 лет фильм "Ход времени".
Забастовка за океаном существенно отразилась на программе старейшего кинофестиваля мира. Так, например, фильм "Претенденты" Луки Гуаданьино с Зендеей в главной роли не открывал фестиваль. Вместо нее показали фильм "Капитан" Эдоардо Де Анджелиса.
На красную дорожку вышел глава жюри, американский режиссер французского происхождения Дэмьен Шазелл с женой, модели Бьянка Балти, Мариякарла Босконо, Тони Гаррн, режиссеры Джейн Кэмпион, Лука Гуаданьино и другие знаменитости.
Почти половину конкурсной программы составляют байопики. Так, например, "Феррари" Майкла Манна рассказывает о знаменитом гонщике и основателе культового бренда Энцо Феррари. "Маэстро" Брэдли Купера — об американском композиторе и дирижере Леонарде Бернстайне. А лента "Присцилла" Софии Копполы — о жене короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и о нем самом.
Фестиваль продлиться до 9 сентября.
Напомним, ранее мы писали, что в Лондоне прошел ежегодный Notting Hill Carnival. Также мы рассказывали, что звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на громкий скандал по поводу музыкального фестиваля в Польше за деньги россиян.