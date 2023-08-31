В Італії стартував Венеційський кінофестиваль: фото

Члени журі 80-го Венеційського кінофестивалю. Фото: Reuters

На італійському острові Лідо відбулася урочиста церемонія відкриття ювілейного 80-го Венеціанського кінофестивалю. На червону доріжку вийшли переважно місцеві та європейські знаменитості. Через страйк сценаристів та акторів у США голлівудські зірки до Італії не прилетіли.

Новини.LIVE розкаже детальніше та покаже фотографії з церемонії.

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Перші нагороди

Церемонія розпочалася з вручення "Золотого лева Святого Марка" за внесок у світове кіномистецтво та кар'єрні досягнення 90-річній режисерці Ліліані Кавані. Вона відома, зокрема, завдяки стрічці "Нічний портьє" 1974 року. На фестивалі вона презентує свій перший за 20 років фільм "Хід часу".

Режисерка Ліліана Кавані. Фото: Reuters

Страйк за океаном суттєво позначився на програмі найстарішого кінофестивалю світу. Так, наприклад, стрічка "Претенденти" Луки Гуаданьїно із Зендеєю в головній ролі не відкрила фестиваль. Замість неї показали фільм "Капітан" Едоардо Де Анджеліса.

На червону доріжку вийшов голова журі, американський режисер французького походження Дем'єн Шазелл із дружиною, моделі Б'янка Балті, Маріякарла Босконо, Тоні Гаррн, режисери Джейн Кемпіон, Лука Гуаданьїно та інші знаменитості.

Італійська акторка Катерина Муріно. Фото: Reuters

Модель Б'янка Балті. Фото: Reuters

Режисер Альберто Барбера та його дружина Джулія Росмаріні. Фото: Reuters

Режисерка та членкиня журі Елізабет Джейн Кемпіон. Фото: Reuters

Голова журі, режисер Дем'єн Шазелл. Фото: Reuters

Майже половину конкурсної програми складають байопики. Так, наприклад, "Феррарі" Майкла Манна розповідає про знаменитого гонщика та засновника культового бренду Енцо Феррарі. "Маестро" Бредлі Купера — про американського композитора та диригента Леонарда Бернстайна. А стрічка "Прісцілла" Софії Копполи — про дружину короля рок-н-рол ла Елвіса Преслі і про нього самого.

Фестиваль триватиме до 9 вересня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Лондоні пройшов щорічний Notting Hill Carnival. Також ми розповідали, що зірки українського шоу-бізнесу відреагували на гучний скандал щодо музичного фестивалю у Польщі за гроші росіян.