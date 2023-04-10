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В Калифорнии снесли дом легендарной голливудской актрисы Бетти Уайт: кто это сделал

10 апреля 2023 20:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Калифорнии снесли дом легендарной голливудской актрисы Бетти Уайт: кто это сделал
В Калифорнии снесли дом легенды Голливуда, актрисы Бетти Уайт. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В последний день 2021-го, на 100-м году жизни скончалась легенда мирового кинематографа, голливудская актриса Бетти Уайт. Ее дом в Лос-Анджелесе не долгое время был как музей и мемориал памяти звезды.

Впрочем, сейчас от него не осталось и следа, пишет TMZ.

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Бывший дом Бетти Уайт, где она жила десятилетиями, теперь только пыль и грязь. Новые владельцы планируют построить на его месте огромный особняк.

Согласно данным о недвижимости, покупателями оказались дантист и его супруга. Они подали документы на разрешение работы бульдозера еще в ноябре. В феврале этого года они подали дополнительные заявления, указывая, что заинтересованы в размещении нового бассейна и спа-центра.

Так выглядит территория, принадлежавшая ранее голливудской актрисе. Фото: Backgrid

По современным голливудским меркам дом кинозвезды нельзя было назвать роскошным. Приблизительно 300 квадратных метров, пять спален и шесть ванных комнат, а также бассейн — Бетти Уайт все это устраивало. Она не была капризна. Дом Бетти Уайт и прилегающая территория обошлись новым владельцам в 10 миллионов долларов.

Так раньше выглядело поместье Бетти Уайт. Фото: TMZ

Напомним, ранее мы писали, что голливудский актер Брэд Питт продал дом, в котором жил с Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон. Также мы рассказывали, что титулованная певица Шер продает свой роскошный дворец в Малибу за 75 млн долларов.

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