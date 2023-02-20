В Лондоне вручили британский Оскар — список победителей премии BAFTA-2023

Победитель в номинации "Лучший актер" Остин Батлер. Фото: REUTERS

В четверг, 19 февраля, в Лондоне состоялась 76-я церемония премии BAFTA , которую вручает Британская академия кино и телевизионных искусств. Победители были объявлены в Королевском фестивальном зале Southbank Centre.

Новини.LIVE расскажет о проектах и кинодеятелях, которые уехали домой с желанной статуэткой.

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Немецкая военная драма "На Западном фронте без изменений" получила семь наград, в том числе за лучшую режиссуру и лучший фильм. Всего у нее было 14 номинаций. Это рекорд среди неанглоязычных фильмов на премии BAFTA.

Ниже представлен список победителей 76-й церемонии премии BAFTA.

Лучший фильм

"Банши Инишерина"

"Все всегда и одновременно"

"На Западном фронте без изменений"

"Тар"

"Элвис"

Лучший британский фильм

"Банши Инишерина"

"Брайан и Чарльз"

"Жить"

"Империя света"

"Любовь по вызову"

"Матильда"

"Пловцы"

"Смотрите, как они убегают"

"Солнце мое"

"Чудо"

Лучший неанглоязычный фильм

"Аргентина, 1985" — Аргентина

"Корсаж" — Австрия

"На Западном фронте без изменений" — Германия

"Решение пойти" — Южная Корея

"Тихоня" — Ирландия

Лучший режиссер

Эдвард Бергер — "На Западном фронте без изменений"

Дэн Кван, Дэниел Шайнерт — "Все всегда и одновременно"

Мартин МакДона — "Банши Инишерина"

Джина Принс-Байтвуд — "Женщина-король"

Тодд Филд — "Тар"

Пак Чхан-ук — "Решение пойти"

Лучший актер

Остин Батлер — "Элвис"

Дэрил Маккормак — "Любовь по вызову"

Пол Мескал — "Солнце мое"

Билл Найи — "Жить"

Колин Фаррелл — "Банши Инишерина"

Брендан Фрейзер — "Кот"

Лучшая актриса

Кейт Бланшетт — "Тар"

Ана де Армас — "Блондинка"

Даниэль Дедуайлер — "Тилл"

Виола Дэвис — "Женщина-король"

Мишель Йео — "Все всегда и одновременно"

Эмма Томпсон — "Любовь по вызову"

Лучший актер второго плана

Брендан Глисон — "Банши Инишерина"

Барри Кеоган — "Банши Инишерина"

Ке Хюи Куан — "Все всегда и одновременно"

Эдди Редмейн — "Добрый медбрат"

Майкл Уорд — "Империя света"

Альбрехт Шух — "На Западном фронте без изменений"

Лучшая актриса второго плана

Анджела Бассетт — "Черная Пантера Ваканда навеки"

Долли Де Леон — "Треугольник печали"

Джейми Ли Кертис — "Все всегда и одновременно"

Кэрри Кондон — "Банши Инишерина"

Кэри Маллиган — "Ее правда"

Хонг Чау — "Кит"

Лучший оригинальный сценарий

"Банши Инишерина"

"Все всегда и одновременно"

"Фабельманы"

"Тар"

"Треугольник печали"

Лучший адаптированный сценарий

"На Западном фронте без изменений"

"Жить"

"Тихоня"

"Ее правда"

"Кот"

Лучший анимационный фильм

"Кот в сапогах Последнее желание"

"Марсель, ракушка в ботинках"

"Пиноккио Гильермо дель Торо"

"Я краснею"

Лучшая музыка к фильму

"На Западном фронте без изменений" — Фолькер Бертельманн

"Вавилон" — Джастин Гурвиц

"Банши Инишерина" — Картер Беруэлл

"Все всегда и одновременно" — Son Lux

"Пиноккио Гильермо дель Торо" — Александр Деспла

Лучшая операторская работа

"На Западном фронте без изменений" — Джеймс Фрэнд

"Бэтмен" — Грег Фрейзер

"Элвис" — Менди Уокер

"Империя света" — Роджер Дикинс

"Топ Ган: Меверик" — Клаудио Миранда

Лучшие визуальные эффекты

"На Западном фронте без изменений"

"Аватар: Путь воды"

"Бэтмен"

"Все всегда и одновременно"

"Топ Ган: Меверик"

Лучший грим и прически

"На Западном фронте без изменений"

"Бэтмен"

"Элвис"

"Матильда"

"Кот"

Лучшая работа художника-постановщика

"На Западном фронте без изменений"

"Вавилон"

"Бэтмен"

"Элвис"

"Пиноккио Гильермо дель Торо"

Лучший дизайн костюмов

"На Западном фронте без изменений"

"Амстердам"

"Вавилон"

"Элвис"

"Миссис Харрис уезжает в Париж"

Лучший монтаж

"На Западном фронте без изменений"

"Банши Инишерина"

"Элвис"

"Все всегда и одновременно"

"Топ Ган: Меверик"

Лучший звук

"На Западном фронте без изменений"

"Аватар: Путь воды"

"Элвис"

"Тар"

"Топ Ган: Меверик"

Лучший документальный фильм

"Всё, что дышит"

"Вся красота и кровопролитие"

"Вулкан любви"

Moonage Daydream

"Навальный"

Восходящая звезда

Наоми Аки

Шила Атим

Эйми Лу Вуд

Эмма Маккей

Дэрил Маккормак

Напомним, ранее мы писали, что фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters), снятый в копродукции Украины, Дании, Швеции и Финляндии, вошел в номинацию "Лучший документальный фильм" премии Оскар. Также мы писали, что премия "Золотая малина" убрала из номинации несовершеннолетнюю актрису и изменила правила.