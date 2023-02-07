Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс и другие звезды посетили премьеру фильма Человек-муравей

Звездная премьера фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" от Marvel

Уже на следующей неделе, 16 февраля, в украинский прокат выйдет фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания". А вот в Лос-Анджелесе (США) первые зрители уже могли посмотреть супергеройскую ленту от Marvel на звездной премьере. На нее пришли знаменитости, которые присоединились к проекту студии.

Новини.LIVE покажет фотографии со светского мероприятия.

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На красную дорожку вышли Эванджелин Лилли и Пол Радд, сыгравшие в картине главные роли. А также Майкл Дуглас с женой Кэтрин Зетой-Джонс и сыном Диланом Майклом, Мишель Пфайффер, Билл Мюррей, Кэтрин Ньютон и другие звезды.

Исполнитель главной роли, актер Пол Радд с супругой

Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс и их 22-летний сын Дилан

Кэтрин Ньютон

Мишель Пфайффер

Эванджелин Лилли

Сюжет фильма

Партнеры-супергерои Скотт Лэнг/Человек-муравей (Пол Радд) и Гоуп Ван Дайн/Оса (Эванджелин Лилли) вместе с родителями Гоуп, Генком Пимом (Майкл Дуглас) и Джанет Ван Дайн (Мишель Пфайффер) из-за ошибки дочери Лэнга Кэсс ) попадают в полное чудес Квантовое измерение. Именно там их ждет встреча с суперзлодеем Кангом Завоевателем. На съемочной площадке в него превратился Джонатан Мэйджерс, звезда "Страны Лавкрафт".

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Фото: Reuters/MARIO ANZUONI