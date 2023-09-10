В сети выбирают новую "Мисс Украина": как проголосовать

Предыдущие участницы конкурса "Мисс Украина". Фото: Google

На этой неделе на официальном сайте Национального конкурса "Мисс Украина" началось онлайн-голосование за "Мисс Украина 2023". В этот раз все по-новому: каждый украинец может стать судьей и выбрать будущую представительницу нашей страны на международной арене Miss World 2023.

Об этом сообщается на сайте конкурса.

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Финалистками национального конкурса стали 25 красавиц из разных регионов страны и сфер деятельности. Среди них есть профессиональная танцовщица, которая снималась в клипах Макса Барских, Нади Дорофеевой, TVORCHI, Насти Каменских и других артистов.

Елизавета Гончар больше трех лет работала в балете Макса Барских в украинских и мировых турах. Занимается моделингом, снималась для украинских и мировых брендов.

Модель и танцовщица Елизавета Гончар. Фото: сайт конкурса "Мисс Украина"

В этом году призовой фонд победительниц конкурса "Мисс Украина 2023" будет использован на нужды Международного центра поддержки женщин и детей "Город Добра", который принимает детей и матерей, пострадавших в результате войны, потерявшие дома или ставшие жертвами насилия.

"Каждый голос — это шанс изменить жизнь участниц и направить еще больше сил Украины к победе. Пусть ваш голос станет свидетельством вашей веры в будущее, преданности нашей стране и желанием изменить мир в лучшую сторону. Голосуйте за участницу, которая для вас символизирует все лучшее в Украине: красоту, силу духа и неугасимую волю к победе", — говорится в заявлении организаторов

Ознакомиться с участниками и проголосовать можно по ссылке. Финал Miss World 2023 пройдет в Индии 9 декабря под лозунгом "Красота с целью".

Страница голосования. Скриншот: сайт конкурса "Мисс Украина"

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве состоялась церемония официальной передачи титула и короны "Мисс Украина Вселенная". Также мы рассказывали, что в Таиланде избрали самую красивую в мире женщину-трансгендера.