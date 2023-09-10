В мережі обирають нову "Міс Україна": як проголосувати

Попередні учасниці конкурсу "Міс Україна". Фото: Google

Цього тижня на офіційному сайті Національного конкурсу "Міс Україна" розпочалось онлайн голосування за "Міс Україна 2023". Цього разу все по-новому: кожен українець може стати суддею та обрати майбутню представницю нашої країни на міжнародній арені Miss World 2023.

Про це йдеться на сайті конкурсу.

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Подробиці

Фіналістками національного конкурсу стали 25 красунь з різних регіонів країни та сфер діяльності. Серед них є, зокрема, професійна танцівниця, яка знімалася в кліпах Макса Барських, Наді Дорофєєвої, TVORCHI, Насті Каменських та інших артистів.

Єлизавета Гончар понад три роки працювала у балеті Макса Барських в українських та світових турах. Займається моделінгом, знімалася для українських та світових брендів.

Модель та танцівниця Єлизавета Гончар. Фото: сайт конкурсу "Міс Україна"

Цього року призовий фонд переможниць конкурсу "Міс Україна 2023" буде використаний на потреби Міжнародного центру підтримки жінок і дітей "Місто Добра", який приймає дітей та матерів, постраждалих внаслідок війни, втративших домівки або ставших жертвами насильства.

"Кожен голос — це шанс змінити життя учасниць та спрямувати ще більше сил України до перемоги. Нехай ваш голос стане свідченням вашої віри в майбутнє, відданості нашій країні та бажанням змінити світ на краще. Голосуйте за учасницю, яка для вас символізує все найкраще в Україні: красу, силу духу та невгасиму волю до перемоги", — йдеться в заяві організаторів

Ознайомитись з учасницями та проголосувати можна за посиланням. Фінал Miss World 2023 цьогоріч пройде в Індії 9 грудня під гаслом "Краса з метою".

Сторінка голосування. Скриншот: сайт конкурсу "Міс Україна"

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві відбулась церемонія офіційної передачі титулу і корони "Міс Україна Всесвіт". Також ми розповідали, що у Таїланді обрали найгарнішу у світі жінку-трансгендера.