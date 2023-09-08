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У Києві обрали найгарнішу українку, яка поїде на конкурс "Міс Всесвіт"

8 вересня 2023 15:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
У Києві обрали найгарнішу українку, яка поїде на конкурс "Міс Всесвіт"
Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2023" Ангеліна Усанова. Фото: менеджмент заходу
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка відбулась церемонія, офіційної передачі титулу і корони "Міс Україна Всесвіт". Нею стала Ангеліна Усанова з Києва.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент заходу.

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У зв’язку з продовженням повномасштабної війни в Україні Оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" вкотре відмовився від проведення святкового заходу. Порадившись із керівництвом з Miss Universe, було прийнято рішення провести відбір представниці від України у режимі онлайн-співбесід та онлайн-голосування журі. Оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" провів Zoom-інтерв’ю з кандидатками та визначив топ-3 фіналісток, серед яких журі конкурсу обрало переможницю. Титул "Міс Україна Всесвіт"-2023 отримала Ангеліна Усанова з Києва.

 

Корона переможницы конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2023". Фото: менеджмент заходу
Корона переможницы конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2023". Фото: менеджмент заходу

 

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2023" Ангеліна Усанова. Фото: менеджмент заходу
Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2023" Ангеліна Усанова. Фото: менеджмент заходу

 

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2023" Ангеліна Усанова та Дмитро Шуров. Фото: менеджмент заходу
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Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2023" Ангеліна Усанова та Дмитро Шуров. Фото: менеджмент заходу

 

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2023" Ангеліна Усанова. Фото: менеджмент заходу

Ангеліна — співачка, авторка пісень, музикант. Пише та виконує пісні на теми миру, екології та любові. Після закінчення навчання в аширамах в Австрії та Індії здобула титул майстра йоги. З початку повномасштабного вторгнення Ангеліна проводила благодійні концерти з метою збору коштів на гуманітарну допомогу, допомагала знаходити житло для українських біженців в Європі, надавала моральну підтримку постраждалим від війни за допомоги йоги, медитації та саунд-хілінгу, зібрала та передала кошти для покупки машин на фронт для проекту "Швидка евакуація".

 

"Дуже непросто творити красу, коли нема світла і бомблять. Але ми творили і творимо зараз. За весь цей час, з початку повномасштабної війни в Україні, ані мені, ані всій команді Оргкомітету жодного разу не спало на думку відмовитися від участі у конкурсі Miss Universe. Навпаки, ми вважаємо, що зараз це важливо, як ніколи! Бо це наша боротьба! І ми дякуємо всім, хто нас підтримує у нашому рішенні! Прекрасна Ангеліна Усанова — це дуже влучний та гідний вибір, адже для нас важливо, щоб дівчина, яка буде представляти Україну, була сильним лідером, мудрою та багатогранною особистістю. Цього року, як і завжди, ми готуємо дуже потужну презентацію України на міжнародному конкурсі", — розповідала президентка конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анни Філімонова.

Місце проведення заходу також обрано не випадково. Одночасно з передачею титулу і корони "Міс Україна Всесвіт" відбулось урочисте відкриття фонтану "Відродження", розташованого на площі "Квітка життя" біля центрального входу у Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка.

"В 2020 році я брала участь у благодійному спортивному проєкті "Wake up, Ukraine", тренування проходили навколо цього фонтану, він був в не дуже доброму стані і я поставила ціль його відновити і реконструювати. Під час моїх благодійних концертів в Європі, разом з однодумцями, я збирала кошти на фонтан "Відродження". Центральна композиція світлодинамічного фонтану — золота квітка лотоса, як символ життя, що розквітає та наповнюється від кохання. Скульптура чоловіка і жінки з’явилась вже пізніше, під час повномасштабної війни, коли я почула зворушливу історію жінки, чоловік якої загинув. Тому ця пара в центрі квітки лотоса — символи вічної енергії любові та гармонії, які ніколи не вмирають. Вони символізують зародження нового, світлого та наповненого життя", — ділиться історією Ангеліна Усанов.

 

Ангеліна Усанова виконала свою композицію "Наші молитви будуть почуті", а музикант, співак та композитор, талановитий Дмитро Шуров (Pianoбой) — запалив гостей кількома своїми хітами. Завершальним музичним акордом стало виконання Дмитром Шуровим та Ангеліної Усановою пісні "Триматись своїх".

Ангеліна Усанова буде представляти Україну на найпрестижнішому міжнародному конкурсі краси Miss Universe-2023, фінал якого відбудеться 18 листопада 2023 року у Сальвадорі.

Нагадаємо, трансгендера, яка поїде на "Міс Всесвіт", захейтили у мережі.

Раніше у Таїланді відбувся конкурс краси Miss International Queen. Вперше в історії перемогла учасниця з Нідерландів.

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