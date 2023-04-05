В сети показали дизайн приглашения на коронацию Чарльза III: какие секреты там скрыты

Король Великобритании Чарльз III

Уже 6 мая в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания) состоится коронация Чарльза III и его супруги Камиллы. Подготовка к этому событию идет полным ходом. В сети появилось официальное приглашение на торжественное событие.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

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Чарльз III выбрал ярко иллюстрированный дизайн для украшения своего собственного приглашения, которое будет отправлено более чем двум тысячам гостей в ближайшие дни. Расписанное вручную акварелью и непрозрачной водорастворимой гуашью приглашение олицетворяет самые большие страсти короля — природу и окружающую среду, с большим количеством полевых цветов и дикой природы.

На нем также изображены четыре цветочных символа Великобритании: роза, трилистник, чертополох и нарцисс, а также гербы короля и королевы-консорта. Кстати, в приглашении пока еще королева-консорт впервые представлена как Ее Величество королева Камилла.

"Коронация Их величеств короля Чарльза III и королевы Камиллы. По приказу короля, графу Маршаллу приказано пригласить... присутствовать в церкви Вестминстерского аббатства 6 мая 2023 года", — говорится в приглашении.

Дизайн несколько повторяет специальное, расписанное вручную приглашение на церемонию покойной королевы Елизаветы II, разработанное специально для будущего короля, когда он присутствовал на церемонии 1953 года как четырехлетний принц.

Напомним, ранее мы писали, что американский президент Джо Байден не приедет на коронацию Чарльза III. Также мы рассказывали, что Чарльз III отказал принцу Гарри во встрече в Лондоне.