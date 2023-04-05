В мережі показали дизайн запрошення на коронацію Чарльза III: які секрети там приховані

Король Великої Британії Чарльз III

Вже 6 травня у Вестмінстерському абатстві (Лондон, Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III та його дружини Камілли. Підготовка до цієї події йде повним ходом. В мережі з’явилось офіційне запрошення на урочисту подію.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

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Подробиці

Чарльз III вибрав яскраво ілюстрований дизайн для прикраси свого власного запрошення, яке буде надіслано більш ніж двом тисячам гостей найближчими днями. Розписане вручну аквареллю та непрозорою, водорозчинною гуашшю запрошення втілює найбільші пристрасті короля — природу та навколишнє середовище, з великою кількістю польових квітів і дикої природи.

На ньому також зображені чотири квіткові символи Великої Британії: троянда, трилисник, будяк і нарцис, а також герби короля та королеви-консорта. До речі, у запрошенні поки ще королева-консорт вперше представлена як Її Величність королева Камілла.

"Коронація Їх величностей короля Чарльза III і королеви Камілли. За наказом короля графу Маршаллу наказано запросити… бути присутнім у церкві Вестмінстерського абатства 6 травня 2023 року", — йдеться в запрошенні.

Дизайн трохи повторює спеціальне, розписане вручну запрошення на церемонію покійної королеви Єлизавети II, яке було розроблено спеціально для майбутнього короля, коли він був присутній на церемонії 1953 року як чотирирічний принц.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський президент Джо Байден не приїде на коронацію Чарльза III. Також ми розповідали, що Чарльз III відмовив принцу Гаррі у зустрічі в Лондоні.